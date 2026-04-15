مبادرة لاستخدام المركبات مجانًا دعماً للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات





أعلنت ستيلانتس الشرق الأوسط عن إطلاق مبادرة “‏Drive for Local Business‏”، والتي تتيح لاستخدام المركبات مجانًا لفترة ‏قصيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة والمجتمعية في دولة الإمارات، و تهدف المبادرة لدعم استمرارية أعمال هذه الشركات خلال ‏هذه الفترة.‏

وتمتد المبادرة من ‏‎14‎‏ أبريل إلى ‏‎14‎‏ مايو، حيث تدعو ستيلانتس الشركات المحلية ورواد الأعمال والمؤسسات المجتمعية إلى ‏التقديم للاستفادة من إحدى مركباتها، سواء لنقل البضائع، أو الوصول إلى العملاء، أو إدارة العمليات اليومية. وتهدف هذه ‏المبادرة إلى تقديم دعم عملي وفوري على أرض الواقع عند الحاجة.‏

وقالت رهام الديدي، رئيسة الاتصال المؤسسي في ستيلانتس الشرق الأوسط: تُعد الشركات المحلية جوهر مجتمعاتنا، ودعمها ‏يمثل أولوية بالنسبة لنا. إذ تلعب حلول التنقل دورًا أساسيًا في العمليات اليومية، سواء في توصيل الطلبات، أو الوصول إلى ‏العملاء، أو إدارة الخدمات اللوجستية. ومن خلال مبادرة ستيلانتس ‏Drive for Local Business، نسعى لتقديم دعم عملي ‏يُحدث فرقًا حقيقيًا، وأن نكون داعميين لهذه الفئات بطريقة مفيدة ومرتبطة باحتياجات أعمالهم الفعلية.”‏

ويشمل أسطول سيارات الركاب ‏PEUGEOT 3008‎‏ و ‏PEUGEOT 5008‎‏ وJeep Wrangler Rubicon‏ وJeep Commander، ‏بالإضافة إلى ‏RAM Tungsten‏ و ‏RAM Rebel‏ وستُقدّم جميع المركبات دون أي تكلفة لمدة سبع أيام، مع خزان وقود ممتلئ.‏

وتشمل المُبادرة الشركات والمؤسسات المجتمعية في دولة الإمارات التي تمتلك رخصة تجارية سارية، وتعمل منذ 12 شهرًا على ‏الأقل، وقادرة على إثبات حاجتها الواضحة لدعم التنقل. وسيتم تقييم الطلبات بناءً على طبيعة الاستخدام ومدى ملاءمتها، مع ‏تخصيص المركبات وفقًا لتوفرها‎.‎