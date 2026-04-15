«التربية» تفتح التسجيل للحالات الاستثنائية للعام الدراسي 2026-2027 حتى 24 أبريل

أعلنت وزارة التربية والتعليم فتح باب التسجيل للحالات الاستثنائية للعام الدراسي 2026-2027، وذلك للفئات المشمولة بالقبول الاستثنائي، والتي تضم أبناء موظفي الوزارة وفق العقود المعتمدة، وأبناء الأئمة، إضافة إلى الطلبة حاملي جنسية جزر القمر، على أن يستمر استقبال الطلبات حتى يوم 24 أبريل الجاري.

وأوضحت الوزارة أن فترة التسجيل بدأت اعتباراً من 13 أبريل 2026، داعية أولياء الأمور إلى سرعة استكمال إجراءات التقديم خلال المدة المحددة، حرصاً على ضمان دراسة الطلبات وإتمام إجراءات القبول قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.

وبيّنت أن التسجيل يشمل أبناء موظفي وزارة التربية والتعليم وأبناء الأئمة ابتداءً من الصف الثاني، فيما يبدأ تسجيل الطلبة حاملي جنسية جزر القمر من الصف الأول، وفق الضوابط المعتمدة للحالات الاستثنائية.

وأكدت الوزارة ضرورة إرفاق جميع المستندات المطلوبة ضمن ملف واحد بصيغة PDF، لتسهيل عملية المراجعة والتدقيق، مشيرة إلى أن المستندات تشمل صورة من هوية الطالب وهوية ولي الأمر ساريتي المفعول، وصورة من شهادة ميلاد الطالب، وإثبات السكن باسم ولي الأمر.

كما تشمل الوثائق المطلوبة بطاقة درجات العام الدراسي الحالي في حال انتقال الطالب من مدرسة خاصة، مرفقة بإفادة ترك دراسة أو شهادة انتقال مع براءة ذمة من الرسوم الدراسية، إلى جانب شهادة «إلى من يهمه الأمر» من جهة عمل ولي الأمر.

وأضافت الوزارة أنه في حال انتقال الطالب من مدرسة خاصة أو من خارج الدولة، يجب إرفاق بطاقة درجات نهاية العام الدراسي السابق، فضلاً عن معادلة الشهادة الصادرة من خارج الدولة، لضمان استيفاء متطلبات القبول الأكاديمي.

وشددت الوزارة على أهمية التأكد من اكتمال المستندات ووضوحها قبل رفعها، مع تجميعها في ملف PDF واحد، تفادياً لتأخر قبول الطلب أو الحاجة إلى إعادة استكمال الأوراق.

ويأتي فتح باب التسجيل ضمن جهود الوزارة لتنظيم أوضاع الفئات المشمولة بالحالات الاستثنائية، بما يضمن استقرار الطلبة الدراسي وتوفير فرص الالتحاق بالمقاعد الدراسية وفق الأطر المعتمدة للعام الجديد