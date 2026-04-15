"اقتصادية رأس الخيمة"تحقق 91% نسبة امتثال وتواصل تكثيف الحملات لضمان بيئة تجارية شفافة ومستدامة

كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، ممثلةً بإدارة الرقابة والحماية التجارية، عن تنفيذ 12065 زيارة رقابية ميدانية على الأسواق والمنشآت التجارية في الإمارة خلال الربع الأول من العام الجاري، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الامتثال للتشريعات الاقتصادية وترسيخ منظومة متكاملة لحماية حقوق المستهلكين.

وأوضح فيصل عبد الله عليون، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في اقتصادية رأس الخيمة، أن الحملات الرقابية شملت تنوعاً واسعاً من الأنشطة التجارية، حيث تم تنفيذ 25 حملة تفتيشية مكثفة استهدفت قطاعات حيوية، بهدف التحقق من التزام المنشآت بالأنظمة والقوانين المنظمة لمزاولة الأنشطة التجارية، ورصد أي ممارسات سلبية قد تؤثر على استقرار السوق أو تضر بالمستهلك.

وأضاف: أظهرت النتائج تحقيق نسبة امتثال مرتفعة بلغت 91% من إجمالي المنشآت التي تم تفتيشها، فيما تم رصد مخالفات لدى 9% من المنشآت، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، إلى جانب إدراجها ضمن برامج توعوية وإرشادية تستهدف رفع مستوى التزامها وتعريفها بالتشريعات المعتمدة في الإمارة.

وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز بيئة أعمال تنافسية ومستدامة، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في الأسواق، بما يسهم في تعزيز ثقة المستهلكين وتحقيق التوازن في العلاقة بين أطراف العملية التجارية، مؤكداً مواصلة تكثيف الحملات الرقابية والتوعوية خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على رفع مستوى الوعي لدى أصحاب المنشآت والمستهلكين على حد سواء، بما يضمن الالتزام بالتشريعات ويعزز استدامة النمو الاقتصادي في الإمارة.

وأكد عليون، أن الإدارة تواصل تنفيذ خطط رقابية شاملة ترتكز على الاستباقية والكفاءة في متابعة الأسواق، مشيراً إلى أن المؤشرات المحققة تعكس حجم الجهود المبذولة في تعزيز الامتثال، ومؤكداً الاستمرار في تكثيف الحملات التفتيشية والتوعوية بما يدعم بيئة أعمال عادلة وتنافسية، ويعزز مكانة رأس الخيمة كوجهة اقتصادية موثوقة.