مطار دبي يحلق عالمياً ويحتفظ بصدارة المسافرين للعام 12 على التوالي

واصل مطار دبي الدولي ترسيخ هيمنته على خريطة الطيران العالمية، محافظاً على صدارة المطارات الأكثر ازدحاماً بالمسافرين الدوليين خلال عام 2025، في إنجاز يعكس قوة أدائه واستدامة زخمه التشغيلي، وفقاً للتقرير السنوي الصادر عن مجلس المطارات العالمي، ليؤكد بذلك احتفاظه بهذا اللقب للعام الثاني عشر على التوالي.

سجّل مطار دبي الدولي حركة قياسية بلغت 95.2 مليون مسافر خلال عام 2025، محققاً نمواً بنسبة 3.1 % مقارنة بالعام السابق، في أداء استثنائي جعل منه العام الأكثر ازدحاماً في تاريخ المطار، كما تجاوزت أعداد المسافرين مستويات ما قبل الجائحة بنسبة 10.2 % مقارنة بعام 2019، في دلالة واضحة على قوة التعافي واستدامة النمو. وبفضل هذا الزخم رسّخ المطار موقعه في صدارة المطارات العالمية، متفوقاً بفارق كبير على مطار لندن هيثرو، الذي جاء في المرتبة الثانية عالمياً من حيث عدد المسافرين الدوليين، بفارق نحو 15.5 مليون مسافر، بعد أن تعامل المطار البريطاني مع 79.8 مليون مسافر.

وجاء مطار إنشيون الكوري الجنوبي في المركز الثالث بنحو 73.5 مليون مسافر، تلاه مطار سنغافورة، الذي تعامل مع 69.4 مليون مسافر، ثم مطار أمستردام في المركز الخامس بنحو 67.8 مليون مسافر.

ومن حيث إجمالي حركة المسافرين (المسافرين الدوليين والمحليين) واصل مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي الاحتفاظ بالصدارة العالمية، تلاه مطار دبي الدولي، الذي واصل تقليص الفارق لصالحه، وجاء مطار طوكيو في المركز الثالث مسجلاً نحو 91.6 مليون مسافر، ثم مطار دالاس فورت وورث بنحو 85.6 مليون مسافر، وحل مطار شنغهاي في المركز الخامس بنحو 84.9 مليون مسافر.

وأشار التقرير السنوي إلى أن قطاع الطيران العالمي يواجه تحديات متزايدة، أبرزها محدودية السعة التشغيلية في بعض المطارات، وتأخر تسليم الطائرات، إضافة إلى قيود الملاحة الجوية.

كما لعبت التوترات الجيوسياسية وإغلاق بعض المجالات الجوية دوراً في إعادة تشكيل مسارات الرحلات، ما أدى إلى زيادة زمن الرحلات وتكاليف التشغيل، ودفع شركات الطيران إلى إعادة توجيه شبكاتها نحو محاور بديلة.

نظرة مستقبلية

تؤكد البيانات الأولية، التي تستند إلى معلومات من أكثر من 2700 مطار حول العالم، أن قطاع الطيران العالمي يسير بخطى ثابتة نحو التعافي الكامل، لكنه يظل عرضة للتقلبات الاقتصادية والسياسية.