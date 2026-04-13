«المركزي» يرفع رصيده من الذهب إلى 46.5 مليار درهم بنهاية فبراير

رفع مصرف الإمارات المركزي ما يناهز 9 مليارات درهم إلى رصيد احتياطه من الذهب خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بنسبة نمو ناهز 24 % مقارنة برصيده نهاية 2025

ووفق بيانات مصرف الإمارات المركزي فقد لامس رصيد الذهب التراكمي 46.5 مليار درهم بنهاية شهر فبراير الماضي.

وأوضحت البيانات بأن القيمة الإضافية خلال الشهرين وازت حوالي 60 % من القيمة المضافة لرصيد الذهب خلال العام الماضي بأكمله بما يعكس نشاطاً واضحاً في تعزيز احتياطي الدولة منذ بداية 2026.

وطبقاً لبيانات السلسلة الزمنية فقد حقق رصيد المركزي من الذهب ارتفاعاً بقرابة 290 % خلال السنوات المنقضية عن رصيده نهاية عام 2021، حيث ارتفع الرصيد بقيمة 34.6 مليار درهم مقارنة برصيد 11.9 مليار درهم في ديسمبر 2021.

وارتفع رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب خلال فبراير 2026 بنسبة 7.9 % تعادل 3.38 مليارات درهم، ليصل إلى 46.43 مليار درهم، مقارنة بـ43.05 مليار درهم في نهاية يناير الماضي.