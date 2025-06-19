«يو بي إس»: 13 ألف مليونير جديد بالإمارات في 2024

كشفت النسخة الـ16 من تقرير الثروة العالمية 2025 الصادر عن بنك يو بي إس (UBS) أن الإمارات أضافت نحو 13 ألف مليونير جديد خلال عام 2024، ليصل إجمالي عدد الأفراد ذوي الثروات الكبيرة في الدولة إلى 240,343 مليونيراً.

وبحسب التقرير، فإن إجمالي ثروة هؤلاء الأفراد تقدر بنحو 785 مليار دولار، فيما يبلغ متوسط الثروة لكل بالغ في الإمارات نحو 147,663 دولاراً. وسجلت الإمارات نمواً بنسبة 5.8% في عدد المليونيرات خلال عام 2024، ما يجعلها ثاني أسرع سوق نمواً في العالم في جذب أصحاب الثروات الكبيرة بعد تركيا، التي سجلت نمواً بنسبة 8.4% في عدد المليونيرات.

وأشار التقرير إلى أن 62% من الثروة الإجمالية في الدولة مستثمرة في أصول مالية، في حين تمثل الأصول غير المالية، مثل العقارات والأراضي، حوالي 48%. كما يتوقع التقرير أن تشهد الإمارات عمليات نقل للثروة تصل قيمتها إلى 19 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، سواء بين الأجيال أو بين الأزواج، وهو ما يعادل 1.4% من إجمالي الثروة الخاصة في الدولة.

نمو 4.6 % عالمياً

وخلال 2024، سجلت الثروات العالمية نمواً بنسبة 4.6%، بعد زيادة بلغت 4.2% في العام 2023، مما يعكس استمرار اتجاهها التصاعدي. ولكن وتيرة النمو كانت مُتفاوتة.

وقال نيلز زيلكنز، رئيس إدارة الثروات في الشرق الأوسط لدى يو بي إس لإدارة الثروات العالمية: «يُسلّط تقرير «يو بي إس» لهذا العام الضوء على الدور المتنامي لمنطقة لشرق الأوسط في ديناميكيات الثروات العالمية، خاصة بالنسبة للإمارات والسعودية اللتين تشهدان تزايداً في أعداد أصحاب الملايين ونمواً ملحوظاً في متوسط الثروة، خصوصاً الإمارات التي ارتفع فيها هذا المعدل بنسبة تزيد على 23% منذ العام 2020.

ووسط التوقعات بانتقال ثروات إجمالية تقدر قيمتها بحوالي 122 مليار دولار، يدخل السوقان مرحلةً محوريةً من التحول بين الأجيال.

وارتفعت قيمة الثروات بنسبة كبيرة في أمريكا الشمالية، واستحوذت الأمريكتان على النسبة الأكبر من الزيادة متجاوزة الـ11%، ويعزى ذلك إلى استقرار الدولار الأمريكي وانتعاش الأسواق المالية.

وخلال في العام 2024، كان البالغون في أمريكا الشمالية هم الأكثر ثراءً، حيث بلغ متوسط ثروتهم 593,347 دولاراً أمريكياً في عام 2024، تلتها أوقيانوسيا (496,696 دولاراً) ثم أوروبا الغربية (بمعدل ثروة بلغ 287,688 دولاراً)، ولكن عند قياس النمو بالدولار الأمريكي وبالأسعار الحقيقية، أكثر من نصف الأسواق الـ56 الذين شملتهم العينة لم تسهم في نمو الثروة العالمي العام الماضي، حيث شهد متوسط ثروة الأفراد البالغين انخفاضاً ملحوظاً.

سويسرا تواصل تصدرها

ورغم ذلك، واصلت سويسرا تصدرها لقائمة الدول في متوسط الثروة الفردية للبالغين، تليها الولايات المتحدة الأمريكية، ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، ولوكسمبورغ. وسجلت الدنمارك، وكوريا الجنوبية، والسويد، وأيرلندا، وبولندا، وكرواتيا أعلى زيادات في متوسط الثروة، حيث نمت جميعها بمعدلات ثنائية من رقمين (عند قياسها بالعملات المحلية).

وسجّلت الولايات المتحدة، والصين الكبرى، وفرنسا أكبر عدد من أصحاب الملايين المقومة ثروتهم بالدولار الأمريكي، حيث استحوذت الولايات المتحدة على نحو 40% من أصحاب الملايين في العالم. وعلى مدار الـ25 عاماً الماضية، شهدت الثروات نمواً مطرداً وملحوظاً على مستوى العالم، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 3.4% منذ العام 2000.

فئة «المليونير اليومي»

ويسلط تقرير هذا العام الضوء على فئة متنامية من أصحاب الملايين، علماً أنه غالباً ما يتم تجاهلها وهي فئة «أصحاب الملايين اليوميين» الذين تتراوح أصولهم القابلة للاستثمار بين مليون وخمسة ملايين دولار أمريكي. وقد تضاعف عدد هؤلاء أكثر من أربع مرات منذ العام 2000، ليبلغ حوالي 52 مليون شخص حول العالم نهاية العام الماضي.

والمليونير اليومي هو مصطلح يشير إلى الأفراد الذين يمتلكون صافي ثروة تبلغ مليون وحدة من العملة أو أكثر، حيث يعيشون حياة طبيعية ولديهم وظائف عادية. ولا يشترط أن يكونوا أثرياء بشكل استثنائي أو مشاهير، بل هم أشخاص عاديون حققوا هذا المستوى من الثروة من خلال عادات مالية ذكية واستثمارات حكيمة.

وتبلغ القيمة الإجمالية لثروة هذه الفئة اليوم حوالي 107 تريليونات دولار أمريكي، وتقترب قيمة أصولهم من تلك التي يمتلكها الأفراد الذين تتجاوز ثرواتهم 5 ملايين دولار أمريكي والبالغة نحو 119 تريليون دولار. ويُعزى نمو هذه الفئة بشكل كبير إلى ارتفاع أسعار العقارات وتأثيرات أسعار الصرف. وعلى الرغم من الاختلافات الإقليمية، إلا أن الاتجاه التصاعدي طويل الأمد في فئة أصحاب الملايين اليوميين بات واضحاً على مستوى العالم.

انتقال الثروات

وخلال الأعوام العشرين إلى الخمسة والعشرين القادمة، من المتوقع أن يتم انتقال أكثر من 83 تريليون دولار أمريكي من الثروات، حيث يرجح انتقال 9 تريليونات دولار أفقياً بين الزوجين، و74 تريليون دولار بين الأجيال. ومن المرجح أن تسجل الولايات المتحدة أكبر عمليات لنقل الثروة (أكثر من 29 تريليون دولار أمريكي)، تليها البرازيل (نحو 9 تريليونات دولار أمريكي)، والصين الكبرى (أكثر من 5 تريليونات دولار أمريكي).