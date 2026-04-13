«إتش إس بي سي» لـ«البيان»: ثقة عالمية متنامية بمكانة الإمارات مالياً

قال محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لبنك «إتش إس بي سي» الشرق الأوسط في الإمارات: نهنئ دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة بمناسبة اختيارها لاستضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029 في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ويُعدّ هذا الاختيار شهادة ثقة قوية في المكانة المالية المتقدمة لدولة الإمارات وفي متانة مؤسساتها، وكفاءة كوادرها الوطنية، كما يعكس دورها المتنامي في دعم الحوار الدولي حول القضايا الاقتصادية والمالية.

وأضاف المرزوقي في تصريحات لـ«البيان»: سيمثل هذا الحدث العالمي فرصة مهمة لجمع صُنّاع القرار وقادة المؤسسات المالية والتنموية من مختلف أنحاء العالم، بهدف تعزيز الاستقرار المالي، ودفع أجندة النمو المستدام، وتسريع التعاون الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية المتغيرة.

وتابع: بينما نحتفي في بنك «إتش إس بي سي» بمرور 80 عاماً على وجودنا في الإمارات، نؤكد التزامنا الراسخ بدعم طموحات الدولة طويلة الأمد بصفتها مركزاً مالياً عالمياً رائداً للأعمال والتمويل والابتكار، وسنواصل العمل جنباً إلى جنب مع عملائنا وشركائنا لمساعدتهم على اغتنام الفرص والتكيّف مع المتغيرات الاقتصادية بما يمكّنهم من المضي قدماً بثقة وتحقيق نمو مستدام.