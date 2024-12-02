ركائز متنوعة للتحفيز الصناعي

تضم جافزا 800 شركة صناعية من 75 دولة، يعد التزام جافزا بتحفيز نمو الأعمال من أهم سماتها، حيث يمكن للمستثمرين الأجانب امتلاك شركاتهم الصناعية بنسبة 100 %، الأمر الذي يشجع الشركات العالمية على التواجد في المنطقة بشكل قوي، للاستفادة من الفرص المتنامية.

كما تقدم المنطقة الحرة إعفاءات جمركية، وتخفيضات في رسوم الاستيراد والتصدير، ليقلل بشكل كبير من تكلفة الحصول على المواد الخام وتصدير المنتجات النهائية والسلع.

ومن ركائز نجاح جافزا في مجال التصنيع التزامها الثابت بضمان إمدادات الطاقة للمصانع العاملة فيها دون انقطاع، وذلك للدور المحوري الذي تلعبه الطاقة في التشغيل المتواصل لشركات التصنيع ومرافقها؛ لذا استثمرت المنطقة الحرة بتوفير منظومة متكاملة وعالية القدرة للطاقة، تشمل أنظمة الإنتاج والتوزيع والنقل.

وقد تم تصميم تلك البنية التحتية المتطورة لتلبية متطلبات شركات التصنيع التي يمكنها الحصول على الطاقة الكهربائية بشكل موثوق ومعتمد.

ويستند التنوع في مصادر الطاقة ضمن الخطة الاستراتيجية لجافزا على توفير مزيج من مصادر الطاقة التقليدية مثل الغاز الطبيعي والنفط، إلى جانب مصادر الطاقة المتجددة المتطورة مثل الطاقة الشمسية.

وتستفيد جافزا ومجمع الصناعات الوطنية من موقعهما الاستراتيجي على مقربة من الممر اللوجستي لـ«دي بي ورلد» في جبل علي، لتوفير أفضل قدرات الربط التجاري متعدد الأنماط، براً وبحراً وجواً، لاسيما عبر الطرق البرية السريعة بين مدن الدولة الكبرى ومطاراتها الرئيسة، التي تتيح لقطاع التصنيع الحصول على خدمات لوجستية متكاملة وفائقة الكفاءة.

علاوة على ذلك، فإن سهولة الوصول إلى ميناء جبل علي يمنح الشركات العاملة في جافزا القدرة على الاستفادة من شبكة واسعة من خطوط النقل البحري، تشمل أكثر من 150 ميناء عبر أكثر من 80 رحلة أسبوعية لتمكين الشركات الصناعية من تلبية الطلب العالمي المتزايد للمنتجات النهائية بشكل فعال، يضمن لها الوصول إلى أسواق تضم ما يزيد على 3.5 مليارات مستهلك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

نجحت «دي بي ورلد» من خلال إدراكها للتحديات التمويلية التي تواجهها الشركات الصناعية، بتغيير قواعد ممارسة الأعمال التصنيعية عبر مجموعة متكاملة من الخدمات المالية المصممة لتمكين المصانع العاملة في جافزا، من الحصول على فرص جديدة لتمويل أعمالهم، فعلى الرغم من أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل 50 % من حجم التجارة العالمية، إلّا أنها تحصل على 10 % فقط من القروض من النظام المالي الحالي، وهنا طرحت «دي بي ورلد» خدماتها المبتكرة لتمويل التجارة وسد هذه الفجوة، من خلال توفير حلول مخصصة تلبي الاحتياجات الفريدة للشركات الصغيرة والمتوسطة والمصانع الكبيرة.