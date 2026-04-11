«المركزي»: 5.6 % نمو اقتصاد الإمارات 2026

أكد مصرف الإمارات المركزي توقعاته بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5.6% في عام 2026 مماثلاً النمو المتوقع في العام المنقضي مع مواصلة قوة آفاق الاقتصاد الوطني العام الجاري.

وأوضح في تقريره السنوي للعام المنقضي أن النتائج الفصلية الأخيرة في 2025 تبشر بتوسع اقتصادي واضح وثقة قوية في قطاع الأعمال بشكل عام في ظل ظروف السوق المتينة ومبادرات الإصلاح الهيكلي وهو ما يدعم توقعات النمو للعام الجاري.

والتي تستند أيضاً إلى النشاط المتوقع بالقطاعات غير النفطية ولا سيما الخدمات المالية وخدمات التأمين، والتصنيع والبناء، إلى جانب انتعاش الناتج المحلي الإجمالي النفطي في أعقاب الزيادة الأخيرة في حصص «أوبك+».

وحافظت الدولة على نمو اقتصادي قوي في 2025 رغم حالة عدم اليقين العالمي، والتطورات الجيوسياسية، وانخفاض أسعار النفط وتقلبها، مدعومة بالطلب المحلي المستدام. واكتسب النشاط الاقتصادي مزيداً من الزخم مع اقتراب نهاية 2025، حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات 54.2 نقطة في ديسمبر 2025.

وكانت الأشهر التسعة الأولى من 2025 قد شهدت ارتفاعاً مطرداً في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي وتشمل القطاعات الخمسة الرئيسية التي تقود هذا النمو الخدمات المالية والتأمين، والتصنيع، والبناء، وتجارة الجملة، وتجارة التجزئة، والأنشطة العقارية.

في المقابل بلغ متوسط إنتاج النفط 3.12 ملايين برميل يومياً خلال 2025 وهو بزيادة 6.9% مقارنة بعام 2024 ويعود انتعاش إنتاج النفط إلى تسارع وتيرة تعديل الإنتاج الفعلي بعد مراجعات تصاعدية لحصة الإمارات. في غضون ذلك، نما إنتاج الغاز المحلي 2.7% عام 2025، مدعوماً بالطلب القوي مع نمو مبيعات الغاز 3.9% خلال العام.

