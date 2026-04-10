4.3 تريليونات درهم التحويلات المالية المصرفية خلال شهرين

ناهزت التحويلات عبر نظام تحويل الأموال الإماراتي التابع للمصرف المركزي 4.3 تريليونات درهم خلال شهري يناير وفبراير من عام 2026. ووفق بيانات التحويلات ظلت التحويلات بين البنوك صاحبة الحصة الأكبر من إجمالي التحويلات في يناير بنسبة 60% بقيمة ناهزت 2.6 تريليون درهم.

في المقابل اختصت تحويلات الأفراد بحصة 40% من إجمالي التحويلات في أول شهرين من العام الجاري بقيمة ناهزت 1.7 تريليون درهم.

على صعيد آخر أظهرت مؤشرات المركزي أن القطاع المصرفي شهد مقاصة قرابة 3.8 ملايين خلال الشهرين بقيمة إجمالية تجاوزت 244 مليار درهم.