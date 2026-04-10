الاقتصاد الإماراتي يستند إلى دعائم هيكلية قوية

قال ساكسو بنك إن التوصل إلى هدنة ووقف لإطلاق النار في المنطقة يمثل نقطة تحول مهمة بالنسبة للاستقرار الاقتصادي في دولة الإمارات.

وأوضح البنك أن تراجع التوترات الجيوسياسية يعزز ثقة المستثمرين، ويتيح استعادة النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع نسبياً، حيث يتوقع تسجيل تعافٍ تدريجي للأداء في مختلف القطاعات.

وقال حمزة دويك، رئيس قسم التداول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ساكسو بنك لـ«البيان»: «من شأن التوصل إلى هدنة ووقف لإطلاق النار أن يعزز مستويات الثقة على المدى القريب، بما يدعم استقرار النشاط الاقتصادي في دولة الإمارات بوتيرة سريعة نسبياً.

إذ يستند الاقتصاد الإماراتي إلى دعائم هيكلية قوية، تشمل متانة المركز المالي، وتنوع مصادر النمو، إضافة إلى نظام مصرفي عالي الرسملة، ما يمنحه قدرة واضحة على تسريع وتيرة عودة النشاط بمجرد انحسار التوترات الجيوسياسية».

تخفيف الضغوط

وتُظهر القطاعات الرئيسية لا سيما السياحة والطيران والتجارة والخدمات المالية أداء إيجابياً مع تراجع علاوات المخاطر وتحسن المعنويات الإقليمية. ومن المتوقع أن يسهم وقف إطلاق النار أيضاً في تخفيف الضغوط على أسعار الطاقة، ومسارات الشحن، وتكاليف التأمين، ما يعزز ثقة قطاع الأعمال ويعيد تنشيط تدفقات التجارة والاستثمار عبر الحدود، خصوصاً من خلال دبي، وذلك مع انحسار المخاطر الجيوسياسية.

وقال دويك إنه على الصعيد الكلي، يستند مسار التعافي إلى استمرار الإنفاق الحكومي على البنية التحتية، والنمو السكاني القوي، إلى جانب تدفقات رؤوس الأموال المستمرة، وهي عوامل تحد من احتمالات حدوث تباطؤ اقتصادي وتدعم مسار التعافي التدريجي.

وأشار دويك ألى أنه وبوجه عام، تبدو دولة الإمارات في موقع متقدم يتيح لها تحقيق تعافٍ أسرع مقارنة بنظرائها الإقليميين عقب أي تهدئة، مع تسجيل عودة تدريجية للنشاط الاقتصادي. ويتمثل التحول الأساسي في انحسار المخاطر الهبوطية بشكل ملحوظ، بما يسمح لمحركات النمو الأساسية بإعادة ترسيخ دورها في دعم الأداء الاقتصادي.