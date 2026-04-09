اقتصادية رأس الخيمة تعالج 347 شكوى خلال الربع الأول

واصلت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة جهودها لترسيخ منظومة حماية المستهلك وتعزيز كفاءة الرقابة على الأسواق، حيث تمكنت إدارة الرقابة والحماية التجارية، ممثلة بقسم الحماية التجارية، من معالجة 347 شكوى خلال الربع الأول من العام الجاري، في مؤشر يعكس فاعلية الإجراءات الرقابية وسرعة الاستجابة لملاحظات المتعاملين.

وقال فيصل عبدالله عليون، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة: توزعت الشكاوى على عدد من القطاعات الخدمية الحيوية، أبرزها ورش إصلاح السيارات، وقطاع الديكور الداخلي، وورش الألمنيوم والحدادة، إلى جانب قطاعات أخرى، حيث تعاملت الدائرة مع هذه البلاغات وفق الأطر القانونية والإجراءات المعتمدة، بما يضمن تحقيق العدالة وحفظ حقوق جميع الأطراف، واتخاذ الإجراءات التصحيحية بحق المنشآت المخالفة، بما يسهم في ضبط الأداء التجاري وتعزيز الامتثال للأنظمة.

وأشار عليون إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز ثقة المستهلكين ورفع كفاءة السوق المحلي، من خلال تكثيف الحملات الرقابية، وتفعيل قنوات التواصل المباشر مع الجمهور، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات وتحسين بيئة الأعمال في الإمارة، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في التعاملات التجارية.

وأكد عليون أهمية الوعي الاستهلاكي في حفظ الحقوق، داعياً المستهلكين إلى ضرورة الحصول على فواتير رسمية تتضمن تفاصيل المعاملة، والتأكد من وجود عقود واضحة ومكتوبة مع مقدمي الخدمات، بما يحد من النزاعات ويعزز الثقة في التعاملات التجارية.

وأشار إلى أن الدائرة مستمرة في تطوير قنوات استقبال الشكاوى وتسهيل وصول الجمهور إليها، إلى جانب تنفيذ حملات توعوية تستهدف رفع مستوى الوعي بحقوق المستهلك، مؤكداً أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية شاملة تهدف إلى بناء سوق أكثر تنظيماً واستدامة، يعزز تنافسية رأس الخيمة بيئة استثمارية وتجارية جاذبة قائمة على العدالة وحماية الحقوق.