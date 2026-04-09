دبي.. رهن 4 قطع أراضٍ بـ 1.7 مليار درهم

شهد السوق العقاري، الخميس، 4 صفقات رهن قياسية بقيمة 1.7 مليار درهم، في مؤشر على قوة السيولة، واستمرار ثقة المؤسسات التمويلية في السوق، رغم التحديات الإقليمية.

وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن قطعة الأرض الأولى رهنت بقيمة 900 مليون درهم، وتقع في منطقة الخليج التجاري، كما رهنت أرضاً أخرى سكنية في نفس المنطقة بقيمة 600 مليون درهم. كما رهنت أرضاً ثالثة مخصصة لمدرسة في منطقة البرشاء جنوب الثالثة، بقيمة 140 مليون درهم، إلى جانب رهن أرض رابعة في منطقة المركاض، بقيمة 129.8 مليون درهم.

إلى ذلك، بلغت التصرفات العقارية منذ بداية تعاملات اليوم 4.3 مليارات درهم، نتجت 833 صفقة.