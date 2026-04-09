دبي ترسخ ركائز الانفتاح والتقدم رغم المتغيرات العالمية

أكد عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي أن إمارة دبي تواصل التعامل بكفاءة عالية مع التحديات الإقليمية الراهنة، محافظةً على مستويات الاستقرار والأمان، مع الحرص على ضمان سلامة ورفاهية السكان والزوار، على حد سواء، في وقت تتسارع فيه المتغيرات العالمية، وتتصاعد التغطيات الإعلامية حول المنطقة.

وأوضح كاظم، في فيديو نشرته دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عبر «إنستغرام»، أن دبي محافظة على الركائز التي اشتهرت بها عالمياً، وفي مقدمها التواصل والانفتاح، والتقدّم، وتهيئة الفرص للجميع، من مواطنين ومقيمين وزوار وقطاع الأعمال.

وشدد كاظم على أهمية تحري الدقة في نقل المعلومات، في ظل تداول بعض الأخبار التي قد تبالغ في توصيف الأوضاع، مؤكداً أن الجهات المعنية في دبي تحرص على تقديم صورة واضحة وشفافة، تنقل الواقع كما هو من داخل الإمارة.

وأشار كاظم إلى أن سلامة جميع المواطنين والمقيمين والزوار، تمثل أولوية قصوى، لافتاً إلى أن السلطات الاتحادية والمحلية تبذل جهوداً مكثفة، وتتخذ إجراءات احترازية متقدمة، لضمان أمن المجتمع واستقراره، إلى جانب إبقاء الجميع على اطلاع مستمر بالتطورات عبر القنوات الرسمية.

وأكد أن دبي تمتلك منظومة متكاملة وقوية للتعامل مع مختلف التحديات، من خلال التنسيق المستمر بين الجهات الحكومية وشركائها في مختلف القطاعات، بما يضمن استمرارية الأعمال، وتوفير الدعم اللازم للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والخدمي.

وفي ما يتعلق بالحياة اليومية، أوضح كاظم أنها تسير بشكل طبيعي، حيث تواصل الخدمات العامة والبنية التحتية والمنشآت السياحية عملها بكفاءة عالية، فيما تعمل الفنادق والمطاعم وقطاع التجزئة ووسائل النقل بكامل طاقتها، وتبقى متاحة أمام الجميع دون انقطاع.

وعلى صعيد قطاع الطيران، أكد أن حركة الملاحة الجوية تشهد حالياً عودة تدريجية قوية، تقودها كل من طيران الإمارات وفلاي دبي، معرباً عن ثقته الكاملة في التعافي والعودة إلى مستويات التشغيل الطبيعية.

ولفت كاظم إلى أن دبي تحتضن مجتمعاً متنوعاً، يضم نحو 200 جنسية، تعيش وتعمل بتناغم، مشيراً إلى أن هذا التماسك المجتمعي يزداد قوة في أوقات التحديات، ويعكس نموذجاً فريداً للتعايش والانفتاح.

وأكد كاظم أن دبي ستواصل جهودها لاستقطاب المزيد من الزوار من مختلف أنحاء العالم، سواء من الذين يزورونها للمرة الأولى، أو من الزوار الدائمين، إلى جانب العائلات الراغبة في الانتقال للإقامة، والشركات التي تسعى لتأسيس أعمالها في الإمارة.

وأعرب كاظم عن تقديره لكل من أبدى دعمه لدبي، داعياً إلى متابعة الأخبار والتطورات عبر المصادر الرسمية والموثوقة، لضمان الحصول على معلومات دقيقة، تعكس الواقع الحقيقي للإمارة.