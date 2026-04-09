نمو متسارع ومشاركة قياسية في «اصنع في الإمارات»

أكد حسن جاسم النويس وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الصناعي في دولة الإمارات، باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار والسيادة، ودعم مسيرة النمو الاقتصادي، إلى جانب رفع مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات والتحديات الجيوسياسية.

وأوضح النويس، خلال المؤتمر الصحافي للإعلان عن النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض «اصنع في الإمارات»، والمقرر انعقاده في شهر مايو المقبل، أن الدورة الحالية ستشهد الإعلان عن مبادرات ومشروعات نوعية كبرى، من شأنها تعزيز المحتوى الصناعي الوطني.

كما أشار النويس إلى أن الحدث سيحقق نمواً ملحوظاً في حجم المشاركة، بزيادة تصل إلى 42 %، مقارنة بالدورة السابقة، حيث تشارك فيه 1022 شركة، تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 60 % منها، في دلالة واضحة على تنامي دور هذا القطاع في دعم التنمية الصناعية.