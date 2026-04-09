اقتصاد الإمارات يتأهب لقفزات نمو كبيرة

يتأهب اقتصاد الإمارات لقفزات نمو كبيرة بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، لتواصل الدولة تأكيد مكانتها أحد أهم المراكز الاقتصادية في العالم.

وقد تجلى هذا الانتعاش بوضوح في قطاعات رئيسية مثل السياحة والطيران والخدمات المالية، التي شكلت معاً محركات قوية للنمو في مرحلة ما بعد الأزمة، وهو ما أكدته مؤسسات عالمية ورصدته «البيان».

ومنذ اللحظة الأولى لإعلان الهدنة، بدأت المؤشرات الاقتصادية في التحسن، مدفوعة بعودة الثقة إلى الأسواق، واستئناف الأنشطة التجارية والسفر الدولي.

ولم يكن هذا التعافي وليد الصدفة، بل نتيجة بنية اقتصادية مرنة، واستراتيجيات حكومية فعالة، واستثمارات طويلة الأمد في البنية التحتية والتكنولوجيا.

ويعد قطاع السياحة من أبرز القطاعات التي عادت بقوة، حيث استعادت الإمارات جاذبيتها بوصفها وجهة سياحية عالمية مفضلة، فقد شهدت مدن مثل دبي وأبوظبي تدفقاً متزايداً من السياح الدوليين، وتؤكد مؤشرات ارتفاعاً متوقعاً في نسب إشغال الفنادق وعودة الفعاليات الكبرى والمعارض الدولية لتستقطب آلاف الزوار من مختلف أنحاء العالم.

وفي قطاع الطيران، برزت الناقلات الوطنية، وفي مقدمتها «طيران الإمارات»، و«الاتحاد للطيران»، و«فلاي دبي» و«العربية للطيران»، كنموذج استثنائي في القدرة على إدارة الأزمات، والاستمرار في العمليات، بل والعودة بسرعة إلى التوسع والانتشار العالمي.

وقد اعتمدت الناقلات الوطنية مجموعة من الاستراتيجيات الذكية التي ساعدتها على الاستمرار، وهي المرونة التشغيلية، حيث قامت بتعديل مسارات الرحلات بسرعة لتجنب المناطق الخطرة، مع الحفاظ على تشغيل معظم الشبكة العالمية.

كما تستعد شركات الطيران، مثل طيران الإمارات والاتحاد للطيران، لتشغيل رحلاتها بكامل طاقتها، مستفيدة من إعادة فتح المجالات الجوية وعودة الطلب العالمي على السفر.

وشهد مطار دبي الدولي زيادة كبيرة في أعداد المسافرين، ما يعكس عودة الثقة في السفر عبر المنطقة.

كما قامت شركات الطيران بإعادة تشغيل وجهاتها السابقة، وإضافة خطوط جديدة لتعزيز شبكاتها العالمية.

وبالتوازي مع تعافي السياحة والطيران، شهد القطاع المالي في الإمارات انتعاشاً قوياً، مدفوعاً بعودة الثقة إلى الأسواق وزيادة النشاط الاقتصادي، فقد سجلت الأسواق المالية، مثل سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية، أداء إيجابياً مع ارتفاع مؤشرات الأسهم وزيادة حجم التداول.

كما شهدت الدولة تدفقات متزايدة من الاستثمارات الأجنبية، نتيجة البيئة التنظيمية المرنة التي تشجع على الاستثمار.

وأدت البنوك الإماراتية دوراً مهماً في دعم هذا النمو، من خلال زيادة التمويل المقدم للشركات والأفراد، وتطوير الخدمات الرقمية، ما أسهم في تسهيل العمليات المالية وتعزيز الكفاءة.