الناقلات الوطنية.. أسبقية وريادة في العودة الكاملة للرحلات

الفائز الأكبر من «الطلب المكبوت» على السفر عالمياً بفضل جاهزيتها العالية مقارنة بالمنافسين

شهد قطاع الطيران العالمي خلال الفترة الماضية واحدة من أصعب الأزمات الجيوسياسية، نتيجة اندلاع الحرب المرتبطة بإيران، والتي أثرت بشكل مباشر على حركة الطيران في الشرق الأوسط، أحد أهم ممرات النقل الجوي في العالم.

فقد أدت هذه الحرب إلى إغلاق مجالات جوية رئيسية، وتعطل آلاف الرحلات، وارتفاع تكاليف التشغيل، مما وضع شركات الطيران أمام تحديات غير مسبوقة.

لكن وسط هذه الظروف المعقدة، برزت الناقلات الوطنية، وفي مقدمتها «طيران الإمارات»، و«الاتحاد للطيران»، و«فلاي دبي»، و«العربية للطيران»، كنماذج استثنائية في القدرة على إدارة الأزمات، والاستمرار في العمليات، بل والعودة بسرعة إلى التوسع والانتشار العالمي.

وقد اعتمدت الناقلات الوطنية مجموعة من الاستراتيجيات الذكية التي ساعدتها على الاستمرار وهي: المرونة التشغيلية، حيث قامت بتعديل مسارات الرحلات بسرعة لتجنب المناطق الخطرة، مع الحفاظ على تشغيل معظم الشبكة العالمية.

وتستعد الناقلات الوطنية كعادتها إلى تحويل التحديات إلى فرص، مستفيدة من بنيتها التحتية المتطورة، وخبرتها في إدارة الأزمات، وموقعها الجغرافي الاستراتيجي.

لذلك أظهرت الناقلات الوطنية جاهزية كبيرة لتوسيع عملياتها فور انتهاء الأزمة، حيث لم تبدأ من الصفر كما في بعض الناقلات والشركات الأخرى، بل حافظت على جزء كبير من بنيتها التشغيلية خلال فترة الأزمة وتستعد لمواصلة انتشارها السريع مجدداً.

ومن أبرز مظاهر مواصلة الانتعاش: زيادة تدريجية في عدد الرحلات اليومية، واستعادة الجداول الزمنية السابقة بسرعة كبيرة، مستفيدة مما يعرف بـ«الطلب المكبوت» على السفر، حيث سارع ملايين المسافرين إلى استئناف رحلاتهم المؤجلة.

وسوف ينعكس ذلك على أداء الناقلات الوطنية من حيث زيادة كبيرة في عدد المسافرين عبر مطارات الدولة، وارتفاع معدلات إشغال الرحلات، ونمو قوي في قطاع السياحة.

ومن المؤكد أن الناقلات الوطنية ستكون الفائز الأكبر من هذا الطلب بفضل جاهزيتها التشغيلية العالية مقارنة ببعض المنافسين.

وتكتسب التطور الراهنة بعد أنباء عن انتهاء الأزمة أهمية خاصة بالنسبة لشركات الطيران في المنطقة بشكل عام، والتي تعتمد بشكل كبير على موقعها الجغرافي كمركز عبور رئيسي بين القارات، حيث تمثل الأجواء الإقليمية ممرات حيوية لعدد كبير من الرحلات الدولية.

وبالتالي، فإن أي انفراج ينعكس إيجاباً على حركة الترانزيت، ويعزز من قدرة المطارات على استقطاب مزيد من الرحلات العابرة، بما يدعم النشاط الاقتصادي المرتبط بقطاع الطيران.

وفي موازاة ذلك، تتابع شركات الشحن الجوي هذه التطورات عن كثب، نظراً لاعتمادها على استقرار المسارات الجوية في نقل البضائع بسرعة وكفاءة.

فعودة بعض المسارات إلى طبيعتها أو فتح ممرات أكثر مباشرة من شأنه أن ينعكس على تقليل زمن الشحن، وتحسين موثوقية سلاسل الإمداد، خصوصاً في القطاعات التي تعتمد على النقل السريع للبضائع ذات الحساسية الزمنية.

ويمكن القول إن شركات الطيران الإماراتية أثبتت قدرتها الاستثنائية على الصمود في وجه الأزمات، حيث نجحت في الحفاظ على استمرارية عملياتها رغم الحرب، والتكيف مع الظروف المتغيرة، واستئناف نشاطها بسرعة قياسية.

ولم يقتصر نجاحها على مجرد البقاء، بل تمكنت من تحويل الأزمة إلى فرصة لتعزيز موقعها العالمي، والتوسع مجدداً بثقة وقوة.

ولذلك فإن هذه التجربة تمثل نموذجاً يحتذى به في إدارة الأزمات، وتؤكد أن الابتكار والمرونة والتخطيط الاستراتيجي هي مفاتيح النجاح في عالم سريع التغير مثل صناعة الطيران.