«موانئ دبي العالمية» تخدم 40 ألف متعامل عبر «دي بي ورلد لوجستيكس»

تواصل موانئ دبي العالمية تسريع تحولها الاستراتيجي لتصبح مزوداً عالمياً متكاملاً للخدمات اللوجستية، مستندة إلى خبرتها الراسخة في قطاع الموانئ والمحطات والخدمات البحرية، وذلك ضمن رؤية تستهدف تعزيز موقعها في سلاسل الإمداد العالمية.

وبحسب بيانات صادرة عن المجموعة، كثفت «دي بي ورلد» استثماراتها في تطوير القدرات اللوجستية والتكنولوجيا والموارد البشرية، بهدف إنشاء منصة تجارية عالمية مترابطة توفر حلولاً متكاملة ومصممة وفق احتياجات المتعاملين، عبر مختلف مراحل سلسلة التوريد وعلى نطاق واسع. وأشارت المجموعة إلى أن قاعدة عملاء «دي بي ورلد لوجستيكس» تضم نحو 40 ألف متعامل حول العالم، من بينهم كبرى العلامات التجارية العالمية، التي تعتمد على حلول المجموعة لتعزيز مرونة سلاسل التوريد، وتبسيط العمليات، وتحقيق مستويات أعلى من الشفافية والتحكم.

وتخدم المنصة اللوجستية للمجموعة حالياً 8 قطاعات رئيسية و23 قطاعاً فرعياً، عبر منظومة متكاملة تشمل خدمات الشحن، والخدمات اللوجستية التعاقدية، والوصول إلى الأسواق، وإدارة الشحن، إلى جانب المناطق الصناعية والاقتصادية وتمويل التجارة.

ويمتد نطاق عمليات الشحن لدى «دي بي ورلد» إلى نحو 300 فرع حول العالم، فيما تتجاوز شبكة الخدمات اللوجستية التعاقدية 500 موقع، ما يعزز حضورها الفعلي عبر القارات الست. وفي أفريقيا، تواصل المجموعة تعزيز ريادتها في خدمات الوصول إلى الأسواق، حيث تخدم قرابة 500 ألف نقطة بيع، وتدير شبكة نقل تضم نحو 10 آلاف شاحنة، إضافة إلى أصول تشمل موانئ جافة وشبكات سكك حديدية. كما تدير «دي بي ورلد» حالياً 11 منطقة صناعية واقتصادية، مع خطط للتوسع إلى 20 موقعاً، بما يدعم إنشاء مراكز تجارية وصناعية متكاملة تربط بين الاقتصادات المحلية والأسواق العالمية.

وتركز «دي بي ورلد» على تحقيق نمو منضبط، وتعزيز التكامل بين أنشطتها، إلى جانب توجيه استثمارات نوعية في مجالات الرقمنة والأتمتة والذكاء الاصطناعي، بهدف تطوير منصة لوجستية مرنة وقابلة للتوسع تدعم متطلبات المتعاملين وتسهم في نمو التجارة العالمية على المدى الطويل.