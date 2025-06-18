30.7 % نمواً قياسياً للتوظيف بالعقارات وتأجير المعدات في الإمارات

يشهد قطاع العقارات وخدمات تأجير المعدات في الإمارات زخماً لافتاً في سوق العمل، في ظل الطفرة التي يشهدها السوق العقاري وازدهار المشاريع الجديدة في مختلف أنحاء الدولة، فقد كشف تقرير «الخريطة الاقتصادية» الصادر عن «لينكد إن» لشهر مارس عن نمو سنوي قوي في التوظيف بهذا القطاع بلغت نسبته 30.7%، متصدراً بذلك قائمة القطاعات من حيث نمو فرص العمل.

ويعكس هذا النمو الديناميكي الحراك المتسارع في إطلاق المشاريع العقارية الكبرى، ولا سيما في دبي، إلى جانب الطلب المتزايد على الخدمات المساندة مثل تأجير المعدات والآليات المرتبطة بقطاع البناء والتشييد، ويُعد هذا الأداء القوي مؤشراً إلى ثقة المستثمرين باستدامة النمو العقاري، ودور القطاع كمحرك رئيس لسوق العمل والنمو الاقتصادي في الدولة.

وكشف تقرير الخريطة الاقتصادية الصادر عن «لينكد إن» لشهر مارس وحصلت البيان على نسخة منه، عن زخم سوق العمل في الإمارات، حيث شهد زيادة سنوية بنسبة 13.3% في عدد فرص العمل الشاغرة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتتصدر الدولة الأسواق على مستوى أوروبا وأمريكا اللاتينية ومنطقة الشرق الأوسط.

ويُعد قطاع العقارات وخدمات تأجير المعدات من أبرز القطاعات في الإمارات من حيث التوظيف، حيث سجّل نمواً سنوياً بنسبة 30.7% خلال الشهر ذاته، كما شهدت قطاعات أخرى نمواً ملحوظاً، ومن بينها: قطاع الإنشاءات بنسبة 12.1%، والنفط والغاز والتعدين بنسبة 9%، والتعليم بنسبة 5.2%، والتكنولوجيا والمعلومات والإعلام بنسبة 4.9%.

إضافة إلى ذلك، لا تزال الإمارات الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا اللاتينية التي يزداد فيها ما يسمى بـ«ضيق سوق العمل» حيث تتجاوز فرص العمل الشاغرة عدد الطلبات النشطة (بنسبة 15.2% على أساس سنوي)، ما يُعزز من الطلب المتنامي على الكفاءات ويفتح آفاقاً أوسع للمهنيين المحترفين في الدولة.

وبالنسبة للوظائف من بُعد، فقد بدأت تشهد نمواً تدريجياً في الإمارات، حيث ارتفعت نسبة إعلانات الوظائف من بُعد بنسبة 9.9% على أساس سنوي، في حين ازدادت طلبات التقديم على هذه الوظائف بنسبة 14.8%.

ولا تزال الإمارات تتصدر أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية في نسبة نمو فرص العمل الهجينة، مع ارتفاع سنوي كبير بنسبة 84.7% في عدد الوظائف الهجينة الشاغرة، إلا أن هذا الارتفاع الكبير في عدد الوظائف لم يواجه إقبالاً مماثلاً من المتقدمين، حيث سجّلت طلبات التقديم على الوظائف الهجينة انخفاضاً بنسبة 18.8% على أساس سنوي.