43 مليون درهم حجم التبادل التجاري بين غينيا وإمارة الفجيرة

أكد الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أهمية تعزيز وتوطيد علاقات مجتمع الأعمال في إمارة الفجيرة مع نظرائه في دول القارة الأفريقية، بكل ما يسهم في تعزيز الجهود الهادفة لتوسيع وتطوير مسارات التعاون في مختلف المجالات التنموية، ولا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وذلك ضمن التوجه الاستراتيجي الذي تتبناه القيادة الرشيدة للدولة.

جاء ذلك خلال استقباله سيكو شريفكي سفير جمهورية غينيا لدى الدولة، في مكتبه بمقر الغرفة، حيث تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية ودعم علاقات أصحاب الأعمال في إمارة الفجيرة وجمهورية غينيا، وإمكانية تبادل المعلومات وتبادل زيارات الوفود الاقتصادية. وكان حجم التبادل التجاري بينهما قد بلغ أكثر من 43 مليون درهم خلال العام الماضي.

وقال سلطان الهنداسي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة إن إمارة الفجيرة تزخر بموارد طبيعية تعدينية في سلاسل جبالها، والتي تستغل في صناعات البناء والصوف الصخري والأسمنت بجانب كونها تحتل المرتبة الثانية عالمياً في مجال تخزين النفط ومشتقاته تحت إشراف منطقة الفجيرة للصناعة البترولية (فوز).