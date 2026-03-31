الإمارات.. زيادة بأسعار الوقود في أبريل

أقرت لجنة متابعة الأسعار زيادة جميع مشتقات الوقود في ابريل 2026، ووافقت اللجنة على زيادة البنزين بمقدار 80 فلساً، كما ارتفع الديزل بمقدار 1.97 درهم لكل لتر مقارنة بأسعار شهر مارس 2026.

وأعلنت شركات توزيع الوقود أمس الأسعار الجديدة على أن يبدأ التطبيق اعتباراً من الأربعاء أول ابريل 2026، حيث شملت التسعيرة الجديدة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

وارتفع سعر لتر البنزين السوبر «98» بمقدار 80 فلساً من 2.59 درهم في مارس الى 3.39 دراهم في ابريل، كما صعد لتر البنزين خصوصي «95» بمقدار 80 فلساً من 2.48 درهم في مارس إلى 3.28 دراهم في ابريل، وكذلك ارتفع لتر بنزين "إي بلس" «91» بمقدار 80 فلساً من 2.40 درهم في مارس الى 3.20 دراهم في ابريل، وكذلك صعد سعر الديزل بمقدار 1.97 درهم لكل لتر من 2.72 درهم في مارس الى 4.69 دراهم في ابريل.

كانت اللجنة قد أقرت تخفيض جميع مشتقات الوقود في يناير 2026، مسجلة تراجعاً قياسياً لم يحدث منذ 53 شهراً. وخفضت البنزين بمقدار يتراوح بين 16 و17 فلساً بنسبة نزول تتجاوز 6%، والديزل بمقدار 30 فلساً وبنسبة نزول تقارب 11% لكل لتر مقارنة بأسعار شهر ديسمبر 2025.كما أقرت تخفيض جميع مشتقات الوقود في فبراير 2026، للشهر الثاني على التوالي مسجلة تراجعاً قياسياً ووافقت على تخفيض البنزين بمقدار يتراوح بين 8و9 فلوس كما تراجع الديزل بمقدار 3 فلوس لكل لتر مقارنة بأسعار شهر يناير، لتصل الأسعار الى أقل مستوياتها منذ يوليو 2021.