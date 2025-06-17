«الحبتور» تدرس طرح محفظتها الفندقية للاكتتاب العام في دبي

كشف خلف الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، عن دراسة طرح المجموعة لمحفظتها الفندقية للاكتتاب العام في سوق دبي المالي، كبداية - في إشارة إلى الطرح الخارجي- بالإضافة إلى قطاعات أخرى تابعة للمجموعة لاحقاً.

وأشار الحبتور إن الطرح لن يكون لكامل محفظة المجموعة، بل للوحدة الفندقية العاملة في قطاع الفنادق حالياً، مشيراً إلى أن المجموعة تضم وحدات تعمل في قطاعات مختلفة مثل الفنادق، والتعليم، والسيارات، والعقارات والتأمين في دبي والشرق الأوسط وأوروبا وصولاً لأمريكا.

وقال: بعد أكثر من خمسة وخمسين عاماً من العمل المتواصل، أبشركم بأننا ندرس بجدية إمكانية طرح محفظتنا الفندقية المتميزة للاكتتاب العام في السوق الإماراتي كبداية قد نلحق بها قطاعاتنا الأخرى لاحقاً.

مضيفاً، لسنا بحاجة إلى تعريف، ولا إلى إثبات قوة. لكننا نؤمن أن إشراك المواطنين والمستثمرين في هذه المسيرة هو امتداد طبيعي لنهج الشفافية والثقة والاستثمار المستدام.

وتابع الحبتور: نريد أن نتيح الفرصة لشبابنا، ولكل من يبحث عن استثمار في كيان أثبت حضوره، ورفع اسم الإمارات عالياً في العالم. وهذه الخطوة المرتقبة ستكون خطوة مدروسة نابعة من إيماننا بالسوق المحلية وبمستقبل الاقتصاد الوطني، وبما لدينا من آفاق توسعية واعدة في الداخل والخارج.