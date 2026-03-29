«طيران الإمارات» تواصل رحلاتها إلى معظم الوجهات الأمريكية

تواصل «طيران الإمارات» تشغيل معظم رحلاتها إلى الولايات المتحدة رغم التحديات الجيوسياسية المستمرة في منطقة الشرق الأوسط.

ويُعد المسار الوحيد الذي لا يزال متوقفاً حالياً هو الرحلة المباشرة بين مطار دبي الدولي ومطار أورلاندو الدولي.

وتخدم طيران الإمارات شبكة واسعة من المدن الأمريكية، حيث تغادر رحلاتها جميعها من مطار دبي الدولي لتصل إلى أبرز الوجهات، بما في ذلك نيويورك ولوس أنجلوس وشيكاغو وميامي ودالاس/فورت وورث وهيوستن وسان فرانسيسكو وسياتل وواشنطن وبوسطن، بالإضافة إلى أورلاندو التي لا تزال رحلاتها مؤقتاً معلقة، ونيوآرك التي تمر بعض رحلاتها عبر ميلان أو أثينا.

حيث من المقرر استئناف الرحلات إلى أورلاندو اعتباراً من 1 مايو 2026، بواقع ست رحلات أسبوعياً باستخدام طائرات بوينغ 777-300ER، مع إمكانية تمديد تعليقها حسب تطورات الأوضاع الجيوسياسية.

وتشير البيانات إلى أن حوالي 80% من ركاب أورلاندو يستخدمون دبي كنقطة عبور لمتابعة رحلاتهم إلى وجهات أخرى، خصوصاً في الهند (مومباي وحيدر آباد وبنغالورو ودلهي وتشيناي) وآسيا (بالي، جاكرتا، مانيلا، بانكوك، سنغافورة).

وتشير بيانات شركة Cirium المتخصصة في تحليلات الطيران إلى أن هذا الخط سجل نحو 133000 مسافر ذهاباً وإياباً خلال عام 2025.

وتظهر شبكة الرحلات واستمرار تشغيل معظم الخطوط الأمريكية أهمية دبي كمركز عالمي للركاب والشحن، يربط بين الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.

كما يسمح الركاب بالاستفادة من الربط مع شركاء الناقلة للسفر إلى وجهات في أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية.