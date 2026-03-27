13.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

واصل القطاع العقاري في دبي أداء قوياً خلال الأسبوع الجاري، حيث بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك 13.1 مليار درهم، نتجت عن 4028 صفقة، ويأتي هذا النشاط المتنامي مدفوعاً بعدد من الصفقات الكبيرة، ما يعكس استمرار زخم السوق وثقة المستثمرين، رغم حالة التوترات الإقليمية في المنطقة.

وتفصيلاً، بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي هذا الأسبوع 13.1 مليار درهم نتجت عن 4028 صفقة، وشهدت الدائرة تسجيل أكثر من 3041 مبايعة بقيمة 10.1 مليارات درهم، و878 صفقة رهون عقارية بقيمة 2.5 مليار درهم، كما سُجل 109 معاملات هبة بقيمة 535 مليون درهم.

وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية على: 270 مبايعة لأراضٍ، و2496 مبايعة لوحدات سكنية و275 مبايعة لمبان، فيما توزعت صفقات الرهون على: 175 رهناً لأراض، و636 رهناً لوحدات سكنية، و85 رهناً لمبان.

وبلغت مبيعات عقارات دبي الجاهزة 4.2 مليارات درهم نتجت عن 738 صفقة، فيما بلغت مبيعات العقارات على الخريطة 5.8 مليارات درهم نتجت عن 2303 صفقات.

حلت منطقة اليلايس 5 في الصدارة من حيث قيمة المبيعات بـ 791 مليون درهم، وجاءت ثانياً منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بـ 628 مليون درهم، وثالثاً منطقة اليلايس 1 بـ 547 مليون درهم، ورابعاً منطقة مدينة المطار بـ 546 مليون درهم، وخامساً منطقة جميرا الثانية بـ 535 مليون درهم.

وسجل السوق خلال الأسبوع المنصرم العديد من الصفقات اللافتة، أبرزها صفقة بيع لشقة سكنية فاخرة قيد الإنشاء في منطقة جميرا الثانية ضمن مشروع «أمان ريزيدينسيز دبي» بقيمة 356.2 مليون درهم، كما رهنت قطعة أرض سكنية في منطقة داون تاون جبل علي بقيمة 221 مليون درهم، وكذلك بيعت شقة فاخرة على الخريطة في منطقة جميرا الأولى ضمن مشروع «سولايا» بقيمة 84 مليون درهم.

وشهد مشروع «أمان ريزيدينسيز دبي» صفقتين قياسيتين الجمعة، حيث بيعت شقتان على المخطط بقيمة 146.8 مليون درهم، بلغ سعر الشقة الأولى 67 مليون درهم، والثانية 70 مليون درهم، وكان المشروع الذي يقع في جزيرة دبي بننسولا ضمن منطقة جميرا الثانية قد شهد مطلع مارس الجاري صفقة بيع قياسية لثالث أغلى شقة في تاريخ دبي بقيمة 422 مليون درهم.