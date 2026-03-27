دبي تحتفظ بجاذبيتها وجهة مفضلة للأعمال

أكدت مؤسسات وبنوك عالمية أن أصحاب الأعمال يواصلون ضخ استثماراتهم في الإمارات مستفيدين من العوائد القوية المحققة على استثماراتهم إضافة إلى زيادة فرص نمو مشاريعهم وتوسع وازدهار الأعمال بوتيرة متسارعة، لافتة إلى احتفاظ دبي بجاذبيتها وألقها وجهة للاستثمار وبوابة إقليمية للمال للأعمال.

وأكدت «جي سي جي ستراكشرينغ»، عدم تسجيل أي عمليات خروج من السوق في الإمارات، لافتة إلى أن المستثمرين وأصحاب الأعمال يواصلون تعزيز استثماراتهم في الدولة مع تسارع الغالبية في تحقيق العوائد.

وأوضحت أنه في ظل تقلبات الأسواق العالمية يواصل المستثمرون وأصحاب الأعمال توسيع خطط النمو لاستغلال الفرص المتاحة والآفاق الاقتصادية الواعدة. وأضافت أن المستثمرين العالميين في الإمارات يمتلكون خبرات خيارات متعددة، وأن حرصهم على دعم استثماراتهم في الإمارات يعكس برنامجاً استثمارياً طويل الأمد ومدروساً، وليس مجرد مقارنة عشوائية بين الأسواق.

من جانبه أكد بنك يو بي بي أن اقتصادات الخليج وعلى رأسها الإمارات تبرز كنموذج قادر على التكيف مع المتغيرات، رغم التحديات، في وقت تتزايد فيه حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي. وأكد فهد إقبال من بنك Union Bancaire Privée، أن الصورة العامة لا تزال تحمل إشارات قوية واضحة، إذ أكد إقبال أن دبي، تحديداً، ستنجح في تجاوز هذه المرحلة، مشدداً على ثقته في قدرتها على التعافي والحفاظ على مكانتها كملاذ آمن في المنطقة.

وأضاف في مقابلة مع «سي إن بي سي»، إن هذا الطرح يعكس رؤية أوسع تعتبر أن ما تشهده المنطقة حالياً ليس تحولاً هيكلياً سلبياً، بل مرحلة تصحيح طبيعية ضمن دورة اقتصادية أوسع. وفي المحصلة تبدو المرحلة الحالية أقرب إلى اختبار قصير الأمد لصلابة النموذج الاقتصادي في المنطقة، خاصة دبي، لأنها على مسار يعزز موقعها كمركز مالي واستثماري عالمي.