«هنكل» الألمانية تلوّح برفع الأسعار بسبب تداعيات الحرب وارتفاع التكاليف

حذّرت شركة «هنكل» الألمانية من احتمال رفع أسعار منتجاتها خلال الفترة المقبلة، في ظل تصاعد الضغوط الناتجة عن الحرب وارتفاع تكاليف الإنتاج وسلاسل الإمداد.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة كارستن كنوبل إن أي زيادة كبيرة في التكاليف ستجبر الشركة على تمريرها إلى العملاء، مؤكداً أن تأخير اتخاذ قرار رفع الأسعار قد يزيد من الضغوط المالية على الشركة.

وأوضح أن «هنكل» تتأثر بشكل غير مباشر بالأزمة، لا سيما عبر ارتفاع أسعار المواد الخام وتكاليف النقل والخدمات اللوجستية، مشيراً إلى أن صعود أسعار النفط ينعكس على الموردين وشركات الشحن، الذين بدورهم ينقلون جزءاً من هذه التكاليف إلى الشركات المصنعة.

وأضاف كنوبل أن الشركة تأمل ألا تستمر الحرب لفترة طويلة، في ظل ما تسببه من اضطرابات في الأسواق العالمية، لافتاً إلى أن «هنكل» سبق وأن رفعت أسعار منتجاتها خلال السنوات الماضية لمواجهة موجات التضخم.

وفيما يتعلق بسلوك المستهلكين، أشار إلى تزايد الإقبال على العلامات التجارية الخاصة بالمتاجر، إلا أنه أكد استمرار وجود ولاء قوي للعلامات التجارية الكبرى التابعة للشركة مثل برسيل وشفارتسكوبف، حتى مع اتجاه المستهلكين إلى ترشيد استخدام المنتجات.

وتُعد «هنكل»، التي تأسست عام 1876 وتتخذ من دوسلدورف مقراً لها، من أبرز شركات السلع الاستهلاكية عالمياً، حيث تنتج مجموعة واسعة من المنتجات تشمل المنظفات ومستحضرات العناية الشخصية والمواد اللاصقة، وحققت إيرادات تجاوزت 20.5 مليار يورو خلال العام الماضي.