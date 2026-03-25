الإمارات الأولى إقليمياً والسابعة عالمياً في مؤشر هينلي للفرص 2026

حافظت دولة الإمارات على المرتبة السابعة عالميا والأولى في الشرق الأوسط في مؤشر هينلي للفرص 2026، الصادر ضمن تقرير هينلي للتعليم 2026، بإجمالي 68 نقطة من أصل 100. ويقيس هذا المؤشر قدرة الدول على تحويل التعليم إلى نجاح اقتصادي مستدام.

وسجلت الإمارات أداء لافتا في محور فرص التوظيف المتميزة بـ82 نقطة، وهو من أعلى التقييمات على مستوى العالم، ما يعكس الكثافة الواسعة للشركات الدولية ووفرة الوظائف ذات الجودة العالية. وفي إمكانات الدخل سجلت 73 نقطة تؤكد قدرة المقيمين على تحقيق دخل مستدام في ظل اقتصاد متنوع متسارع النمو، فيما حصل محور التعليم عالي الجودة على 71 نقطة، مدعوما بانتشار المؤسسات التعليمية الدولية وتطور القطاع الأكاديمي.

أما في الحراك الاقتصادي فحصلت الإمارات على 66 نقطة، دلالة على قدرة الأفراد على الارتقاء بأوضاعهم المالية والمهنية، وفي جودة الحياة 62 نقطة مدعومة بمستويات الأمان المرتفعة والبنية التحتية الحديثة، فيما جاء مؤشر التطور الوظيفي عند 53 نقطة، عاكسا توفر فرص التقدم المهني رغم حدة التنافسية في السوق.

وأبرز التقرير الدور المحوري لدبي وأبوظبي اللتين باتتا من أبرز المراكز العالمية للثروات وريادة الأعمال واستقطاب المواهب، وهو ما أسهم في رفع جاذبية الإمارات وجهة متكاملة للعيش والعمل.

وعالميا، تصدرت سويسرا الترتيب بـ86 نقطة، تلتها سنغافورة ثانيا بـ81 نقطة وأستراليا ثالثة بـ80 نقطة، فيما تقاسمت المملكة المتحدة والولايات المتحدة المرتبة الرابعة بـ79 نقطة لكل منهما، ثم كندا بـ78 نقطة، والنمسا بـ69 نقطة، قبل أن تحتل الإمارات السابعة. ويضع هذا التصنيف الإمارات في منافسة مباشرة مع أقوى الاقتصادات العالمية في استقطاب الكفاءات والاستثمارات.