«بترهومز»: العقارات على الخريطة في دبي تعزز فرص الاستثمار

يواصل سوق العقارات على الخريطة في دبي إظهار مرونة لافتة، مدعوماً بأساسيات اقتصادية قوية وثقة متنامية من المستثمرين، وفقاً لشركة «بترهومز»، التي أشارت إلى أن السوق لا يزال نشطاً بالصفقات وتقدم أعمال البناء رغم توجه المستثمرين نحو مزيد من الانتقائية والهدوء في اتخاذ القرارات.

ويعكس هذا التوجه نضجاً متزايداً في سلوك المستثمرين، حيث يفضل القادمون الجدد إلى السوق التريث ومراقبة الفرص، بينما يستفيد المستثمرون الأكثر خبرة من المرحلة الحالية لاقتناص فرص استثمارية واعدة على المدى الطويل.

وقال هاري مارتن، رئيس قسم العقارات على الخريطة وأسواق رأس المال في بترهومز: تستمر أعمال البناء لدى كبار المطورين كما هو مخطط لها، فيما يظل نشاط الصفقات قوياً، وقد سجلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي ما يقارب 7,000 صفقة بقيمة 22.99 مليار درهم منذ بداية مارس، ما يعكس استمرار الثقة في السوق، لافتاً إلى أن أعمال البناء لدى كبار المطورين تسير وفق الجداول الزمنية، ما يعزز الثقة في آفاق السوق على المدى الطويل.

وفي الوقت نفسه تواصل أعمال البناء لدى كبار المطورين تقدمها وفق الجداول الزمنية المحددة، وهو ما يعزز الثقة في التزام السوق وجودة التنفيذ، ويؤكد متانة القطاع على المدى الطويل.

كما تظل البيئة التنظيمية المتطورة في دبي أحد أبرز عوامل الجذب، إذ توفر إطاراً يحمي حقوق جميع الأطراف ويعزز الشفافية، ما يرسخ مكانة الإمارة وجهة عالمية للاستثمار العقاري.

وفي المجمل، يعكس أداء سوق العقارات على الخريطة في دبي مرحلة من الاستقرار الإيجابي، التي تجمع بين الفرص الاستثمارية الجذابة والانضباط السوقي، ما يمهد لموجة نمو مستدامة خلال الفترة المقبلة.