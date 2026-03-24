تحديث أوزان الشركات على سوق دبي المالي "العام" و"الإسلامي"

أعلن سوق دبي المالي عن تحديث أوزان الشركات المتضمنة في المؤشر العام، اعتباراً من جلسة تداول الاثنين 23 مارس 2026.

ووفقاً للتحديث، جاء بنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي وشركة إعمار العقارية في المرتبة الأولى كأكبر الشركات وزناً في المؤشر بنسبة 10%، تلتهم هيئة كهرباء ومياه دبي - ديوا في المرتبة الثانية بنسبة 9.57%.

يشار إلى أنه يتم قياس وزن الشركة في المؤشر بعدد الأسهم الحرة المتاحة للتداول، وذلك بعد استبعاد أسهم الحكومة ومجموع الملكيات التي تبلغ 5% أو أكثر في رأس مال الشركة.

كما أعلن سوق دبي المالي تحديث أوزان الشركات المتضمنة في المؤشر الإسلامي وفق المراجعة الربع السنوية.

ووفقاً للتحديث، جاءت كل من هيئة كهرباء ومياه دبي وإعمار العقارية وبنك دبي الإسلامي في المرتبة الأولى كأكبر الشركات وزناً في المؤشر بنحو 10%، ثم الإمارات للاتصالات المتكاملة - دو بنسبة 9.45%.

وحسب البيانات المتوفرة في أرقام، أطلق سوق دبي المالي المؤشر الإسلامي في شهر أكتوبر 2019، بحيث يوفر المؤشر للمتعاملين أداة معيارية ترصد أداء أسهم الشركات المتوافقة مع الشريعة بما يسهل عليهم اتخاذ قرارات التداول فيها.

الشركات الأكبر وزناً في المؤشر العام:

بنك دبي الإسلامي 10 %

إعمار العقارية 10 %

الإمارات دبي الوطني 10 %

هيئة كهرباء ومياه دبي 9.57 %

دو 7.27 %

إعمار للتطوير 6.40 %

بنك دبي التجاري 6.02 %

دبي للاستثمار 5.69 %

العربية للطيران 5.37 %

سالك 5.35 %



الشركات الأكبر وزناً في المؤشر الإسلامي :

إعمار العقارية 10 %

هيئة كهرباء ومياه دبي 10 %

بنك دبي الإسلامي 10 %

الإمارات للاتصالات المتكاملة 9.45 %

إعمار للتطوير 8.32 %

دبي للاستثمار 7.40 %

العربية للطيران 6.98 %

سالك 6.96 %

الخليج للملاحة القابضة 2.84 %

تعاونية الاتحاد 2.69 %

