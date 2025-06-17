نمو الناتج الصناعي للصين 5.8 % في مايو

أظهرت بيانات رسمية أمس، نمو الناتج الصناعي للصين خلال الشهر الماضي بنسبة 5.8% سنوياً.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني الصيني، أن قطاع التصنيع شهد نمواً في الإنتاج ذي القيمة المضافة بنسبة 6.2% سنوياً خلال مايو الماضي، بفضل نمو ناتج تصنيع المعدات بنسبة 9%، ومنتجات التكنولوجيا المتقدمة بنسبة 8.6%.

وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي ككل، زاد الناتج الصناعي بنسبة 6.3% سنوياً. وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إلى أن بيانات الناتج الصناعي في الصين، تعتمد على قياس نشاط الشركات الكبيرة التي لا يقل إجمالي حجم أعمال الواحدة منها عن 20 مليون يوان سنوياً (2.79 مليون دولار).

من ناحية أخرى، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء نمو الاستثمار في الأصول الثابتة بالصين، خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، بنسبة 3.7% سنوياً.

ومع استبعاد القطاع العقاري، زاد الاستثمار في الأصول الثابتة خلال تلك الفترة بنسبة 7.7%، وفقاً لمكتب الإحصاء الوطني.

وزاد الاستثمار في مشروعات البنية التحتية بنسبة 5.6%، في حين زاد في قطاع التصنيع بنسبة 8.5% سنوياً.

من جهة أخرى، أظهرت البيانات الرسمية، نمو مبيعات التجزئة في الصين خلال الشهر الماضي بنسبة 6.4% سنوياً.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني الصيني، أن قيمة مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بلغت خلال مايو الماضي أكثر من 4.13 تريليونات يوان (575.3 مليار دولار).

وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، زادت قيمة مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في الصين بنسبة 5% سنوياً، بعد زيادة 4.7% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام.