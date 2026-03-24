«الإمارات دبي الوطني»: 81 دولاراً متوسط سعر النفط في 2026

رفع بنك الإمارات دبي الوطني توقعاته لأسعار النفط خلال عام 2026، في ظل استمرار التوترات في الشرق الأوسط وتعطل تدفقات الإمدادات العالمية، ما يدعم بقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة.

وأوضح البنك في تقرير حديث أنه قام بمراجعة توقعاته لأسعار النفط إلى مستويات أعلى بشكل ملحوظ، مع استمرار تأثير إغلاق مضيق هرمز وتراجع الصادرات، مشيراً إلى أن أسواق الطاقة العالمية لا تزال في حالة صدمة نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية.

وعلى أساس سنوي، رجح التقرير أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 81 دولاراً للبرميل في عام 2026، بارتفاع نسبته 19% مقارنة بالعام السابق، في ظل استمرار الضغوط على الإمدادات العالمية.