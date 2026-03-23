«فولت 22» المدعومة من «ستاندرد تشارترد» تعتزم إطلاق منصة تمويل إسلامي في دبي

تعتزم «فولت 22»، وهي شركة تكنولوجيا مالية تحظى بدعم من وحدة الابتكار التابعة لـ«ستاندرد تشارترد»، دخول سوق التمويل الإسلامي عبر طرح خدمات متوافقة مع الشريعة الإسلامية في مجالي التمويل الشخصي وإدارة الثروات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وستوفر المنصة أداة لفحص الأصول المتوافقة مع الشريعة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدمين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، وحاسبة فورية للزكاة، إلى جانب مجموعة من الصناديق المتداولة في البورصة والمحافظ متخصصة في مجالات معينة والمصممة لاستقطاب المستثمرين من جيل الألفية والجيل «زد».

أسست كل من «إس سي فنتشرز» التابعة لـ«ستاندرد تشارترد» و«نكست176»، الذراع المتخصصة في بناء المشاريع التابعة لشركة «أولد ميوتشوال غروب»، وهي أكبر شركة تأمين أفريقية من حيث الأصول، شركة «فولت 22» قبل نحو عامين، بهدف الاستفادة من النمو السريع في أسواق التمويل الإسلامي وحلول إدارة الثروات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي في الأسواق الناشئة والأسواق الحدودية.

وبلغت قيمة قطاع التمويل الإسلامي العالمي 6 تريليونات دولار في 2024، فيما جاءت الإمارات في المرتبة الرابعة عالمياً من حيث حجم الأصول، بحسب دراسة صادرة عن «مجموعة بورصة لندن» و«المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص».

قال ستيفن أونغ، الشريك المؤسس لـ «فولت 22»، رداً على سؤال بشأن تأثير حرب إيران في خطط التوسع: «يحتاج الناس أكثر من أي وقت مضى، في أوقات عدم اليقين، إلى أن يكونوا قادرين على إدارة مخاطرهم وأموالهم واتخاذ قرارات طويلة الأجل بشأن ثرواتهم ومدخراتهم. كما يحتاج الناس إلى حلول جيدة لإدارة الثروات، ونعتقد أنهم يحتاجون أيضاً إلى هذا النوع من الأدوات الإسلامية بالدرجة الأولى لمساعدتهم على الوفاء بالتزاماتهم الدينية».

تأسست الشركة من خلال دمج «22 سفن»، وهي منصة شهيرة في جنوب أفريقيا لتجميع الميزانيات وتتبعها، مع «أوتم»، وهو تطبيق للتخطيط للأهداف المالية والثروات جرى احتضانه في سنغافورة. وأنشأت الشركة مقراً رئيسياً في مركز دبي المالي العالمي دعماً لخطط إطلاق منصة «Hafiq» في الأسواق الرئيسية للتمويل الإسلامي في منطقة الخليج العربي، وكذلك في ماليزيا وإندونيسيا إلى جانب توسيع منصة «فولت 22» في أفريقيا.

قال بينيتو مابل، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـ«فولت 22»: «توفر الإمارات منظومة سريعة التطور ومهيأة لتمكين المشاريع مثل مشروعنا. النضج التنظيمي والوضوح مهمان، وهما متوافران هناك، كما أن هناك أيضاً رابطاً قوياً بين الشرق الأوسط وأفريقيا عبر الممر المالي الذي نتحرك ضمنه».

كما أوضح الشريكان المؤسسان أن الشركة، التي تضم أيضاً «فرانكلين تمبلتون» بين داعميها، تجري محادثات مع مستثمرين محتملين، من بينهم مكاتب عائلية مقرها الخليج، لدعم خطط التوسع، دون الكشف عن هوياتهم.

وفي أفريقيا، من المقرر أن توفر الشركة بنية تحتية لصالح بنكين لاستخدامها في إطلاق علامات تجارية خاصة بهما، بما يتيح لهما تقديم منتجات ثروات رقمية لعملائهما دون الحاجة إلى بناء أنظمتهما الخاصة، كما تجري محادثات بشأن ترتيبات مشابهة مع جهات أخرى، بحسب مابل، الذي رفض تحديدها.

تخطط «فولت 22» لطرح خدمات مرتبطة بالعملات المشفرة والعملات المستقرة على منصتها في جنوب أفريقيا، حيث توجد الغالبية العظمى من أكثر من مليون مستخدم لديها، كما تدرس تقديم خدماتها إلى المستشارين الماليين المستقلين في البلاد.