Al Bayan
المبوب
today-time
prayer-time
أعمال

بيع شقة فاخرة "قيد الإنشاء" بـ 73 مليون درهم في منطقة برج خليفة

  • سوق دبي العقاري يواصل نشاطه رغم التوترات الإقليمية
مشعل العباس

استهل السوق العقاري في دبي تعاملات الأسبوع بأداء قوي، مسجلاً اليوم صفقة بيع لعقار فاخر قيد الإنشاء في منطقة برج خليفة بقيمة 73 مليون درهم، ضمن مشروع "بركات هوتيلز أند أبارتمنت دبي"، وذلك رغم التوترات الإقليمية.

وتبلغ مساحة الشقة نحو 9537 قدماً مربعة، ما يعادل 7654 درهماً للقدم المربعة، وتتكون من 5 غرف وصالة، في مؤشر على استمرار الطلب على الأصول العقارية الفاخرة في الإمارة.

كما شهد السوق تسجيل صفقة رهن لقطعة أرض سكنية في منطقة مثلث قرية جميرا بقيمة 117 مليون درهم.

وبلغت التصرفات العقارية في مستهل تعاملات الإثنين نحو 1.2 مليار درهم نتجت عن 353 صفقة، ما يعكس استمرار النشاط القوي في السوق العقاري بدبي.