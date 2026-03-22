580 مليار درهم أصول 38 بنكاً أجنبياً تعمل في الإمارات

وارتفع الرصيد التراكمي لهذه الأصول من 525 مليار درهم في نهاية 2024 إلى نحو 580 مليار درهم بنهاية 2025، ما يمثل نحو 11 % من إجمالي استثمارات القطاع المصرفي بالدولة، ما يعكس استمرار قوة ودور البنوك الأجنبية في تعزيز السيولة المالية في السوق المحلي.
استراتيجيات مدروسة
وتركزت هذه الاستثمارات بشكل رئيسي في الأوراق المالية وأنشطة السندات المحفوظة، مما يعكس استراتيجيات مدروسة لتعظيم العوائد مع الحفاظ على استقرار المحافظ الاستثمارية لهذه البنوك في ظل التقلبات المالية العالمية.
وعلى صعيد الودائع، قال التقرير إن البنوك الأجنبية جذبت 46 مليار درهم كودائع جديدة خلال العام، معززة جاذبيتها في السوق المحلي كقناة فعالة لاستثمار المدخرات.
وارتفع الرصيد التراكمي للودائع من 330 مليار درهم في 2024 إلى 376 مليار درهم بنهاية 2025.
وتركزت غالبية الودائع لدى القطاع الخاص، تلتها ودائع غير المقيمين، ثم القطاع الحكومي كثالث أكبر مودع لدى هذه البنوك، ما يعكس ثقة متنامية من مختلف شرائح العملاء في المؤسسات المصرفية الأجنبية في الإمارات.
وارتفع الرصيد التراكمي للائتمان من 180.5 مليار درهم في 2024 إلى نحو 188.5 مليار درهم بنهاية 2025، ما يمثل حوالي 7.3 % من إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح في الدولة.
تمويلات مرنة
وتشير هذه الأرقام إلى أن البنوك الأجنبية تسهم بشكل متزايد في دعم النشاط الاقتصادي للشركات، إلى جانب توفير تمويلات متاحة ومرنة للأفراد، ما يعزز من ديناميكية السوق المحلي ويتيح فرصاً أوسع للنمو الاقتصادي.