زخم صناعي في المناطق الحرة بدبي رغم التقلبات العالمية

تواصل الشركات الصناعية العاملة في المناطق الحرة بدبي إظهار مستويات عالية من المرونة والقدرة على التكيف، مدعومة ببنية تحتية متقدمة وبيئة أعمال مرنة تضمن استمرارية الإنتاج والتشغيل دون انقطاع.

وتؤكد المؤشرات أن النشاط الصناعي في المناطق الحرة في الإمارة يحافظ على زخمه، مع استمرار الطلب وتنفيذ المشاريع وفق الخطط المعتمدة، في وقت تبرز فيه الشركات المحلية كلاعب رئيسي في تعزيز الاكتفاء ودعم استقرار السوق.

سلاسل إمداد

وأكدت مصادر عاملة في القطاع الصناعي أن خطوط الإنتاج تواصل نشاطها وفق الجداول المعتادة، مدعومة بسلاسل إمداد مرنة وخطط طوارئ مدروسة أسهمت في الحفاظ على استمرارية الأعمال دون انقطاع، الأمر الذي يعكس قدرة المناطق الحرة على التكيف السريع مع المتغيرات، بفضل ما توفره من تسهيلات لوجستية متقدمة، وتشريعات مرنة، إضافة إلى قربها من الموانئ والمطارات، ما يعزز انسيابية حركة المواد الخام والمنتجات النهائية.

وأشارت المصادر إلى أن الشركات الصناعية استفادت من التحول الرقمي وتسريع اعتماد الحلول التكنولوجية، ما ساعد في رفع كفاءة الإنتاج وتقليل الاعتماد على العمليات التقليدية، وبالتالي الحد من تأثير أي اضطرابات خارجية.

كما لعبت الجهات المشغلة للمناطق الحرة دوراً محورياً في دعم المستثمرين من خلال تقديم خدمات متكاملة ساهم في تعزيز ثقة الشركات واستقرار عملياتها. وقالت المصادر إن استمرار النشاط الصناعي بهذا الزخم يعكس قوة الاقتصاد المحلي ومرونته، خصوصاً في ظل الدور الحيوي الذي تلعبه المناطق الحرة كمراكز رئيسية للتصنيع وإعادة التصدير.

زخم ومرونة

وقال بهارات باتيا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «كوناريس» للصلب، ومقرها الرئيس في «جافزا»: إن السوق يحافظ على زخمه المعتاد، مشيراً إلى أن العملاء يبدون استعداداً لتحمل أي زيادات محتملة في التكاليف، مع استمرار عمليات الشراء بالتوازي مع تنفيذ معظم المشاريع وفق الخطط الموضوعة.

وأكد أن هذه المؤشرات تعكس بوضوح مرونة القطاع الصناعي في دبي وقدرته العالية على التكيف مع المتغيرات، إلى جانب استمراره في دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على وتيرة النمو.

وأشار إلى أن بيئة الأعمال الصناعية في دبي تتميز بمرونتها وقدرتها على التكيف، مدعومة ببنية تحتية متقدمة وسياسات داعمة تعزز الاكتفاء المحلي وتضمن استمرارية العمليات بكفاءة عالية.

كما شدد على الدور المحوري للمصنعين المحليين في تلبية الطلب داخل السوق، في ظل التزام حكومي مستمر بتطوير مشاريع البنية التحتية، ما يوفر ميزة تنافسية قوية للمنتجين في الدولة.

وفيما يتعلق بأداء الشركة، قال باتيا: إن كوناريس تعمل حالياً بكامل طاقتها الإنتاجية بنسبة 100%، مع استمرار عمليات التسليم بشكل اعتيادي دون أي انقطاع، مؤكداً أن الشركة لم تتوقف عن العمل في أي وقت، انطلاقاً من ثقتها بالمنظومة الاقتصادية والاستقرار والقيادة الرشيدة في دولة الإمارات.

وعن تقييمه لأداء القطاع الصناعي في دبي في ظل الظروف الراهنة، أوضح باتيا أنه لا يرى مبرراً لوقف عمليات الإنتاج طالما يمكن تأمين المواد الخام ومدخلات الإنتاج محلياً، مشيراً إلى أن بعض المواد المستوردة قد تواجه تحديات، إلا أن دعم المنتجين المحليين يظل عاملاً أساسياً في ضمان استمرارية العمليات. وأضاف أنه مع استمرار توفر الإمدادات المحلية، تظل الشركات قادرة على تشغيل مصانعها بأقصى طاقتها الإنتاجية.

كفاءة عالية

قال عبد الجبار بي بي، المؤسس والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة هوتباك: إن الأيام الأولى شهدت بعض التحديات التشغيلية المحدودة، لا سيما فيما يتعلق بشحنات التصدير، وهو أمر طبيعي في ظل أي اضطراب مفاجئ، مشيراً إلى أنه تم التعامل مع هذه التحديات بكفاءة عالية وسرعة لافتة، بفضل التدخل المباشر والفعال ما أسهم في احتواء الوضع بشكل سريع.

وأوضح أن هذه الاستجابة عكست مستوى الجاهزية والمرونة التي تتمتع بها منظومة العمل في دبي خصوصاً، ودولة الإمارات بشكل عام، حيث تم تجاوز التحديات دون تأثير يذكر على سير العمليات.

وأشار إلى أن العمليات بدأت تشهد استقراراً تدريجياً مع مرور الوقت، حيث أصبحت إجراءات التصدير والاستيراد أكثر انسيابية، ومتوافقة مع الخطط التشغيلية الموضوعة مسبقاً، مشيراً إلى أن هذه التجربة تبرز مجدداً المكانة الريادية التي تتمتع بها دبي كمركز عالمي في مجال الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، في ظل ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وأنظمة تشغيلية متكاملة، إلى جانب كوادر بشرية مؤهلة قادرة على التعامل مع مختلف التحديات بكفاءة واحترافية عالية.

وأضاف: «ما تحقق لا يعكس فقط سرعة الاستجابة، بل يؤكد أيضاً وجود نهج استباقي قائم على التحسين المستمر وتطوير الإجراءات، بما يعزز مرونة العمليات ويحد من تكرار مثل هذه التحديات مستقبلاً».

وقال: إن التحدي الذي برز في المراحل الأولى كان محطة عابرة تم تجاوزها بنجاح، ليحل محله نموذج تشغيلي أكثر كفاءة واستقراراً، يعكس أفضل الممارسات العالمية، ويؤكد قدرة دبي على تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو والتطوير المستدام.