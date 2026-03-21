هيئة دبي للطيران المدني تقدم 50.9 ألف خدمة بنمو 13 % في 2025

سجّلت هيئة دبي للطيران المدني نمواً ملحوظاً في حجم خدماتها خلال عام 2025، في مؤشر يعكس تطور الأداء المؤسسي وتوسّع نطاق الخدمات المقدّمة للمتعاملين وشركاء قطاع الطيران، بما يعزّز كفاءة منظومة الطيران المدني في دبي ويدعم استدامة نمو القطاع.

وأظهرت بيانات رسمية حصلت عليها «البيان» أن إجمالي عدد الخدمات التي قدمتها الهيئة خلال عام 2025 بلغ نحو 50969 خدمة، مقارنة بـ 45266 خدمة في عام 2024، مسجلاً نمواً بنسبة 13% على أساس سنوي.

ويعكس هذا الارتفاع في حجم الخدمات التطور المستمر في آليات العمل لدى الهيئة، إلى جانب الجهود المبذولة لتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتوسيع نطاق الخدمات التنظيمية والفنية المقدّمة لقطاع الطيران.

كما يعكس قدرة الهيئة على مواكبة النمو المتسارع الذي يشهده قطاع الطيران في دبي، من خلال تطوير الإجراءات وتحسين جودة الخدمات بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

ويؤكد هذا النمو كذلك الدور المحوري الذي تؤديه الهيئة في دعم البنية التنظيمية لقطاع الطيران المدني في الإمارة، عبر توفير خدمات متخصصة تسهم في تسهيل عمليات التشغيل وتعزيز مستويات السلامة والكفاءة، إضافة إلى دعم خطط التوسع والنمو في قطاع الطيران.

وتواصل الهيئة العمل على تطوير منظومة خدماتها بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية لإمارة دبي في ترسيخ مكانتها كواحدة من أهم مراكز الطيران العالمية، وتقديم حلول متقدمة تلبي احتياجات قطاع الطيران والمتعاملين. (