الشارقة تدعم خططاً سياحية لتعزيز الإشغال الفندقي

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلة بمجموعة عمل قطاع الفنادق العاملة تحت مظلة الغرفة، سبل تعزيز أداء القطاع السياحي والفندقي في الإمارة، واستعرضت خططاً طموحة لإنعاش السياحة الداخلية عبر إطلاق باقات ترويجية مبتكرة وعروض فندقية حصرية تستهدف المقيمين والزوار خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقدته مجموعة عمل قطاع الفنادق في مقر غرفة الشارقة، بحضور فادي مشرفية، رئيس مجموعة العمل، وأعضاء اللجنة، إلى جانب مسؤولي قسم مجموعات العمل القطاعية في الغرفة، حيث ناقش الحضور آليات تطوير الخدمات الفندقية، وتعزيز جاذبية الإمارة وجهة سياحية مفضلة للعائلات والزوار.

واستعرض الاجتماع فرص النمو التي يشهدها قطاع السياحة في الشارقة، في ضوء المؤشرات الإيجابية المسجلة خلال عام 2025، والتي أظهرت نمواً في النشاط السياحي بنسبة 38 %.

إضافة إلى الإقبال اللافت الذي شهدته فنادق الإمارة خلال شهر رمضان المبارك، خصوصاً مع تنوع عروض الإفطار والسحور العائلية التي قدمتها المنشآت الفندقية، وأسهمت في تنشيط الحركة السياحية والتجارية، وخلق أجواء رمضانية متميزة تمهد لموسم سياحي نشط خلال عطلة العيد.

وأكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن دعم قطاع السياحة والضيافة يمثل أحد المحاور الرئيسية في الرؤية الاقتصادية الشاملة للإمارة، انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى ترسيخ مكانة الشارقة وجهة سياحية وثقافية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشارت إلى أن القطاع السياحي يشكل رافداً مهماً لدعم الاقتصاد المستدام، وفتح آفاق جديدة للاستثمار وريادة الأعمال، مؤكدة استمرار الغرفة في دعم القطاع الفندقي عبر تطوير المبادرات والحلول العملية التي تعزز تنافسيته، مستفيدة من البيئة الاستثمارية المرنة والتسهيلات التشريعية التي توفرها الإمارة.

زخم رمضاني

من جانبه، أوضح فادي مشرفية أن قطاع الفنادق في الشارقة شهد انتعاشاً ملحوظاً خلال الموسم الرمضاني، ما يعكس الثقة المتزايدة بالسوق السياحي في الإمارة.

لافتاً إلى أن هذا الزخم يشكل فرصة لتعزيز الأداء خلال عطلة عيد الفطر من خلال طرح عروض ترويجية وباقات إقامة جاذبة تستهدف المقيمين والزوار.

وأضاف أن المنشآت الفندقية تعمل بالتعاون مع غرفة الشارقة على تقديم خيارات متنوعة تشمل باقات الإقامة العائلية وتجارب السياحة البيئية والتراثية التي تتميز بها الإمارة، بما يسهم في رفع معدلات الإشغال الفندقي وتوسيع قاعدة الزوار.

عروض تنافسية

وناقش الاجتماع عدداً من المقترحات والمبادرات الرامية إلى تعزيز أداء السوق الفندقي خلال عطلة العيد، من أبرزها إطلاق باقات حصرية تشجع المقيمين داخل الدولة على قضاء عطلة عيد الفطر في الشارقة، والاستفادة من المقومات السياحية والترفيهية والثقافية التي تحتضنها الإمارة.

كما تضمنت المبادرات توفير تجارب فندقية متكاملة تجمع بين الترفيه والضيافة الراقية بأسعار تنافسية تناسب مختلف شرائح المجتمع، بما يسهم في تعزيز جاذبية الإمارة وجهة مثالية لقضاء الإجازات العائلية.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين المنشآت الفندقية والجهات الحكومية والسياحية، لضمان الجاهزية الكاملة لاستقبال الزوار خلال عطلة عيد الفطر، وتسويق العروض والباقات السياحية بما يحقق انتشاراً واسعاً، ويعزز من مكانة الشارقة على خريطة السياحة في المنطقة.