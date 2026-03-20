البنك المركزي الروسي يخفض الفائدة إلى 15% ويحذر من الضبابية

خفض البنك ​المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي 50 ‌نقطة ​أساس إلى 15% اليوم الجمعة مثلما كان متوقعاً، مشيراً إلى تباطؤ التضخم، لكنه حذر من تزايد حالة الضبابية الخارجية إلى حد كبير.

وقال البنك ⁠المركزي في بيان: "في فبراير، تباطأ نمو الأسعار مثلما كان متوقعاً بعد تسارع مؤقت في يناير".

وأضاف: "ومع ذلك، ازدادت حالة الضبابية المحيطة بالبيئة الخارجية إلى حد كبير".

واستفادت روسيا من أزمة الشرق الأوسط مع ارتفاع أسعار النفط والسلع الأولية الأخرى التي تبيعها، ورفعت الولايات المتحدة بعض العقوبات المفروضة على النفط الروسي للمرة الأولى منذ اندلاع الصراع ​في أوكرانيا.

ويجعل قرار ​خفض سعر الفائدة روسيا ⁠حالة استثنائية، إذ حذرت البنوك المركزية في الاقتصادات الكبرى الأخرى من مخاطر ​زيادة التضخم ⁠بسبب ⁠ارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات الإمدادات العالمية نتيجة للحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ⁠على إيران.

ورفع البنك المركزي توقعاته للتضخم لعام 2026 إلى ما بين 4.5 و5.5 بالمئة في اجتماع انعقد في فبراير، لكنه يتوقع عودة التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ أربعة بالمئة في ​2027. وعلى أساس سنوي، تباطأ التضخم إلى 5.79 بحلول 16 مارس انخفاضاً من 5.84% قبل أسبوع.