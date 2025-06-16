«أوتوكرافت» الإماراتية تطور منظومة مستدامة للطائرات الكهربائية العمودية

عززت مجموعة كينتسوجي، المملوكة لحكومة دولة الإمارات والناشطة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، حضورها الدولي في قطاع التنقل الجوي، من خلال توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين شركتها التابعة «أوتوكرافت» المتخصصة في قطاع الطيران، وشركة «GMF AeroAsia»، المزود الأبرز لخدمات صيانة الطائرات في إندونيسيا.

وجرى توقيع المذكرة خلال فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الإندونيسي 2025، في خطوة مهمة نحو تطوير منظومة متكاملة ومستدامة للطائرات الكهربائية العمودية (eVTOL) في منطقة جنوب شرق آسيا. وبموجب الاتفاق، تصبح GMF الشريك الرسمي لأعمال الصيانة والإصلاح والتحديث (MRO) لطائرة أوتوكرافت الرئيسية من طراز E20+. كما تشمل المذكرة التعاون في مجالات نقل المعرفة، والتدريب الفني، والتوافق مع الأطر التنظيمية، دعماً لتطور مستقبل التنقل الجوي المستدام في المنطقة.

وقال طارق البناي، نائب رئيس قسم الأنظمة المستقبلية في كينتسوجي: «يمثل هذا التعاون مع «GMF» خطوة رئيسية في مسعانا لتوطين قدرات دعم الطيران من الجيل الجديد. نحن نعمل معاً على بناء الأسس لمنظومة متكاملة تدعم إدخال، واستدامة حلول التنقل النظيف جواً في إندونيسيا».

من جانبه، علق أندي فاهروروزي، الرئيس التنفيذي لشركة (GMF AeroAsia)، قائلاً: «انضمامنا لهذا المفهوم الرائد في التنقل الجوي الخالي من الانبعاثات، الذي تقوده أوتوكرافت، يعكس التزامنا بتحقيق تحول مستدام في قطاع الطيران. إنها شراكة استراتيجية توحد بين القوة الهندسية، والوعي البيئي، والنمو طويل الأمد».

وتجسد هذه الشراكة الطموح المشترك للطرفين في تعزيز مرونة قطاع الطيران الإقليمي، والمساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة العالمية. وبموجب المذكرة، سيتعاون فريق الخدمات والعمليات في كينتسوجي عن كثب مع «GMF» بهدف تطوير أطر عمل تغطي عمليات التشخيص والتحديث وضمان جاهزية منصة +E20، وذلك بما يتوافق بشكل كامل مع البيئة التنظيمية في جمهورية إندونيسيا.

وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع مشاركة كينتسوجي الواسعة في معرض الدفاع الإندونيسي، حيث استعرضت شركتاها المتخصصتان في مجال التنقل، أوتوكرافت وإنيرون، ابتكارات من الجيل القادم في مجالي الجو والبر. وقدمت (إنيرون) مركبتها الهجينة «ماجنوم MK1»، المصممة للعمليات التكتيكية والشرطية، وفي البيئات الحضرية.

وشهد جناح الوفد الإماراتي زيارة عدد من الشخصيات الإندونيسية البارزة، من بينهم قيادات في الجيش الوطني TNI والشرطة الوطنية (Polri) الذين أبدوا اهتماماً كبيراً بمركبة (Magnum)، بعد أن حققت حضوراً لافتاً في معارض سابقة مثل IDEX 2025 وGITEX Global.

وفي ختام مشاركته، علق طارق البناي قائلاً: «نحن سعداء بردود الفعل الإيجابية التي حصدناها في إندونيسيا. إنها سوق مليئة بالفرص، ونحن كشركة إماراتية نؤمن بأهمية بناء شراكات استراتيجية مستدامة في المنطقة».

وتعكس كل من طائرة +E20 ومركبة Magnum MK1 التزام كينتسوجي بتقديم حلول ذكية وعملية في مجالات التنقل، والدفاع، والاستدامة، مع مواصلة المجموعة توسيع نطاق عملياتها من خلال شراكات استراتيجية تعزز من السيادة التقنية وبناء القدرات على المستوى الإقليمي.