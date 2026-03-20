وسط تحذير من تداعيات حرب إيران إنجلترا واليابان تثبتان أسعار الفائدة دون تغيير

أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير، محذراً من أن تداعيات حرب إيران ستؤثر في أسعار الوقود والمرافق للمنازل، فضلاً عن آثار غير مباشرة في كلفة الشركات. وصوّت مسؤولو بنك إنجلترا بالإجماع على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، أمس، عند 3.75%، وأعلن البنك استعداده التام للتحرك لمواجهة أي ارتفاع في التضخم قد ينجم عن الحرب في الشرق الأوسط.

وقال بنك إنجلترا، في البيان المرافق لقرار تحديد أسعار الفائدة، إن لجنة السياسة النقدية «تُدرك تزايد مخاطر الضغوط التضخمية المحلية، من خلال الآثار غير المباشرة في تحديد الأجور والأسعار، والتي ستزداد كلما طالت فترة ارتفاع أسعار الطاقة».

وأكد أنه رغم أن «السياسة النقدية ليس بإمكانها التأثير في أسعار الطاقة العالمية»، إلا أنها «تهدف إلى ضمان حدوث التكيف الاقتصادي معها بطريقة تضمن تحقيق هدف التضخم البالغ 2 % بشكل مستدام».

وشدد البنك المركزي على أن لجنة السياسة النقدية «تُقيّم تداعيات ضعف النشاط الاقتصادي، الذي يُحتمل أن ينتج عن ارتفاع تكاليف الطاقة، على التضخم»، مؤكداً على مواصلة «مراقبة الوضع في الشرق الأوسط عن كثب، وتأثيره في إمدادات الطاقة العالمية وأسعارها»، وأنها «على أهبة الاستعداد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان بقاء معدل تضخم مؤشر أسعار المستهلكين في مساره الصحيح، لتحقيق هدف 2 % على المدى المتوسط».

اليابان

وأبقى بنك اليابان (المركزي) أسعار الفائدة دون ​تغيير، الخميس، لكنه حذر من التأثير الذي ربما ‌يحدثه ​ارتفاع تكاليف النفط الناجم عن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط في التضخم الأساسي، في إشارة إلى حذره من تزايد ضغوط الأسعار.

وجاء قرار البنك في أسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية، حيث واجه صانعو السياسات مساراً سياسياً ⁠مشوشاً، بسبب صدمة النفط في الشرق الأوسط. وأبقى كل من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبنك كندا على أسعار الفائدة دون تغيير، الأربعاء، لكنهما حذرا من أن ارتفاع أسعار النفط ربما يؤجج التضخم. وقال محافظ البنك المركزي الياباني كازو أويدا، في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع «قبل ‌الصراع في الشرق الأوسط، كانت أنشطة الأسر والشركات قوية. ومن المرجح أن تدعم تدابير التحفيز الحكومية الاقتصاد».

وأضاف «سنأخذ هذه النقاط في الاعتبار عند تحديد مدى تأثير ارتفاع أسعار النفط في الاقتصاد، من خلال تدهور ​شروط التجارة».

وفي الاجتماع الذي استمر ​يومين، وانتهى أمس، أبقى ⁠بنك اليابان على سعر الفائدة قصير الأجل دون تغيير، عند 0.75 في المئة. وقال البنك المركزي في بيان أعلن فيه ​القرار: «في أعقاب ⁠احتدام التوتر في ⁠الشرق الأوسط، شهدت الأسواق العالمية تقلبات»، مضيفاً أن ارتفاع أسعار النفط من المرجح أن يفرض ضغوطاً تصاعدية على ⁠التضخم الاستهلاكي.