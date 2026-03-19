ستارلينك.. الإنترنت الفضائي عالي السرعة في الإمارات

230 درهماً للاستخدام السكني ويصل إلى 300 درهم للباقة الأساسية

185 درهماً باقة التنقل سعة 100 جيجابايت وتصل إلى 605 دراهم للباقات غير المحدودة

1.550 درهماً تكلفة الحزمة القياسية للاستخدام المنزلي



أعلنت خدمة ستارلينك التابعة لشركة سبيس إكس، التي أسسها إيلون ماسك، عن توفرها في الإمارات في خطوة تمثل إضافة جديدة إلى سوق الاتصالات، من خلال تقديم نموذج يعتمد على الإنترنت الفضائي كخيار بديل ومرن إلى جانب الشبكات الأرضية التقليدية. وتستند الخدمة إلى شبكة من الأقمار الاصطناعية منخفضة المدار، ما يتيح توفير اتصال بالإنترنت في نطاقات جغرافية واسعة دون الحاجة إلى بنية تحتية ثابتة.

على مستوى التكاليف، تبلغ تكلفة الحزمة القياسية للاستخدام المنزلي حوالي 1.550 درهماً، شاملة الشحن، مع فترة تسليم تقدّر بين أسبوع وأسبوعين، وتشمل هذه الحزم الطبق الفضائي وجهاز التوجيه «راوتر» وكل الملحقات اللازمة للتشغيل. وتعد الحزمة القياسية للاستخدام المنزلي عنصراً مهماً في تقييم الجدوى الاقتصادية، خصوصاً للمستخدمين الأفراد.

وتعتمد الخدمة على أجهزة استقبال خفيفة الوزن تقل عن 3 كجم، ولا تحتوي على أجزاء متحركة، كما يمكنها تحمل الظروف الجوية القاسية.

أما بالنسبة للباقات، فتقدم ستارلينك خيارات سكنية تبدأ من 230 درهماً شهرياً، وتصل إلى 300 درهم للباقة الأساسية، إلى جانب باقات مخصصة للأعمال تبدأ من نحو 248 درهماً شهرياً. كما توفر الشركة خططاً للاستخدام المتنقل (Roam)، تبدأ من حوالي 185 درهماً شهرياً لسعة 100 جيجابايت، وتصل إلى نحو 605 دراهم للباقات غير المحدودة، ما يمنح المستخدمين مرونة في اختيار الخطط حسب طبيعة الاستخدام.

من حيث الأداء، توفر ستارلينك سرعات مناسبة للاستخدامات اليومية مثل البث والعمل عن بُعد، مع زمن استجابة منخفض نسبياً مقارنة بخدمات الإنترنت الفضائي التقليدية، إلا أنها لا تزال أقل من حيث الاستقرار والسرعة مقارنة بشبكات الألياف داخل المدن. كذلك توفر اتصالاً في المواقع التي يصعب تغطيتها عبر الشبكات التقليدية، مثل المناطق الصحراوية أو المشاريع المؤقتة، إضافة إلى دورها كخيار احتياطي لدعم استمرارية الأعمال. كما أن خاصية التنقل تعزز من استخدامها في القطاعات التي تعتمد على العمل الميداني.

وتوفر «ستارلينك» اتصالاً بالإنترنت عبر أقمار اصطناعية تدور في مدار أرضي منخفض، ما يتيح سرعات أعلى وزمناً أقل للاستجابة مقارنة بالأقمار التقليدية التي تعمل على ارتفاعات أكبر بكثير، كما توفر إنترنت سريعاً بزمن استجابة منخفض عبر شبكة من الأقمار الاصطناعية في مدار منخفض حول الأرض، ما يتيح تغطية واسعة حتى في المناطق النائية.

وكانت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية قد أشارت في وقت سابق إلى العمل على تنظيمات جديدة تتيح تشغيل خدمات الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية داخل الدولة، حيث حصلت «ستارلينك» بالفعل على ترخيص تنظيمي في عام 2024 يمتد لنحو 10 سنوات لتقديم خدمات الإنترنت البحري عبر الأقمار الاصطناعية.

وفي سياق متصل، أُعلن في نوفمبر الماضي أن طيران الإمارات تعتزم تزويد أسطولها بخدمة «ستارلينك» لتوفير الإنترنت على متن الطائرات.

وفي منطقة الشرق الأوسط، تتوفر الخدمة أيضاً في دول عدة، من بينها قطر، اليمن، عُمان، البحرين والأردن.

كما يأتي هذا الإعلان بعد أيام من إطلاق الخدمة في الكويت، ضمن خطة توسع أوسع للشركة في المنطقة، وسط تزايد الطلب على حلول الإنترنت الفضائي كبديل أو مكمل لشبكات الاتصالات التقليدية.