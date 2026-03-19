رغم التوترات.. مبيعات تاريخية لعقارات دبي في رمضان

سجلت المبيعات العقارية في دبي خلال شهر رمضان 2026 أداءً قياسياً، حيث بلغت نحو 50 مليار درهم نتجت عن 14,870 صفقة، لتسجل بذلك أفضل أداء لشهر رمضان في تاريخ السوق العقاري بالإمارة، في مؤشر واضح على قوة الطلب واستمرار الزخم الاستثماري.

ويأتي هذا الأداء متجاوزاً نتائج رمضان 2025، الذي سجل مبيعات بقيمة 46 مليار درهم عبر 14,710 صفقات، ما يعكس نمواً ملحوظاً في النشاط العقاري رغم حالة عدم اليقين التي تشهدها المنطقة.

ويؤكد هذا الارتفاع استمرار جاذبية سوق دبي العقاري للمستثمرين المحليين والدوليين، مدعوماً بثقة قوية في أساسيات السوق، إلى جانب الطلب المتزايد على الأصول العقارية، خاصة في ظل استقرار البيئة الاستثمارية في الإمارة مقارنة بالتطورات الإقليمية.

أما على صعيد إجمالي التصرفات العقارية فقد بلغت 68.4 مليار درهم نتجت عن 19142 معاملة خلال الفترة الممتدة من 18 فبراير إلى 18 مارس 2026، مقارنة بـ 63 مليار درهم نتجت عن 18511 صفقة خلال رمضان 2025.

وتوزعت التصرفات خلال رمضان 2026 كالتالي: 50 مليار درهم مبيعات نتجت عن 14,870 صفقة، و14.7 مليار درهم رهوناً عقارية نتجت عن 3894 صفقة، و3.9 مليارات درهم هبات نتجت عن 647 صفقة.

وحلت منطقة اليلايس 5 في الصدارة من حيث قيمة المبيعات بـ 4.5 مليارات درهم، وجاءت ثانياً منطقة اليلايس 1 بـ 2.5 مليار درهم، وثالثاً منطقة نخلة جميرا بـ 2.2 مليار درهم، ورابعاً منطقة نخلة ديرة بـ 1.86 مليار درهم، وخامساً منطقة الخليج التجاري بـ1.83 مليار درهم.

أبرز الصفقات

وسجل السوق خلال شهر رمضان 2026 العديد من الصفقات القياسية، أبرزها بيع قطعة أرض تجارية في منطقة مرسى دبي بقيمة 1.7 مليار درهم، كما سجلت صفقة قياسية أخرى في منطقة الصفوح غاردنز لقطعة أرض بقيمة 705 ملايين درهم.

وكذلك بيعت شقة سكنية فاخرة على المخطط في منطقة جميرا الثانية بقيمة 422 مليون درهم ضمن مشروع «امان ريزيدينسيز دبي»، وبيعت شقة أخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 226 مليون درهم ضمن مشروع «ذا ألبا ريزيدينسيز من أمنيات»، كما رهنت فيلا في نفس المنطقة بقيمة 220 مليون درهم.