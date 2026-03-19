السياحة الداخلية تقود مشهد عطلة العيد.. والتخفيضات 20 %

تسهم السياحة الداخلية في تحفيز الحركة السياحية والفندقية خلال عطلة عيد الفطر، مع توجه شريحة واسعة من العائلات والمقيمين لقضاء الإجازة داخل الدولة. وفي هذا السياق، بادرت العديد من الفنادق والمنتجعات إلى طرح باقات وعروض خاصة تتضمن أسعاراً تنافسية على الإقامة بتخفيضات وصلت إلى 20%، بالإضافة إلى مزايا وعروض على المطاعم والمرافق الترفيهية، بما يعزز جاذبية الإقامة الفندقية، ويرفع معدلات الطلب خلال فترة العيد.

وقالت مصادر عاملة في القطاع السياحي والفندقي: إن عطلة عيد الفطر تشكل إحدى الفترات الموسمية المهمة التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب على الإقامة الفندقية والأنشطة الترفيهية، مدفوعة بإقبال العائلات والمقيمين على قضاء الإجازة داخل الدولة والاستفادة من العروض التي تطرحها الفنادق والمنتجعات خلال هذه الفترة.

وأضافت المصادر: إن الفنادق والمنتجعات حرصت على تنويع العروض والباقات المطروحة لتلائم مختلف شرائح النزلاء، حيث تشمل تخفيضات على أسعار الإقامة، إلى جانب مزايا إضافية مثل الوجبات المجانية للأطفال، والدخول إلى المرافق الترفيهية والأنشطة العائلية، بما يعزز جاذبية الإقامة الفندقية ويشجع على قضاء عطلة العيد داخل الدولة.

وأوضحت أن السياحة الداخلية تمثل ركيزة أساسية في دعم استدامة القطاع السياحي والفندقي، إذ تسهم في تعزيز معدلات الإشغال وتنشيط الحركة الاقتصادية خلال فترات العطل والمناسبات، فضلاً عن دورها في تشجيع السكان على اكتشاف الوجهات السياحية والمعالم الثقافية والترفيهية المتنوعة في مختلف إمارات الدولة.

ارتفاع عمليات البحث

قال مأمون حميدان، الرئيس التنفيذي للأعمال في ويجو: إن إغلاق معظم المجالات الجوية في المنطقة خلال هذه الفترة دفع شريحة كبيرة من المسافرين إلى البحث عن بدائل قريبة لقضاء عطلة العيد، الأمر الذي انعكس بوضوح في تنامي الاهتمام بالسياحة الداخلية داخل دولة الإمارات.

وأوضح أن المنصة رصدت ارتفاعاً ملحوظاً في عمليات البحث عن خيارات الإقامة والأنشطة السياحية داخل الدولة، حيث يفضل العديد من المسافرين استثمار عطلة العيد في تجارب محلية سهلة الوصول دون الحاجة إلى السفر خارج البلاد.

وأضاف: إن الإمارات توفر طيفاً واسعاً من الخيارات السياحية التي تلبي مختلف الأذواق، بدءاً من المنتجعات الفاخرة والإقامات الشاطئية، وصولاً إلى الوجهات الجبلية والتجارب الثقافية والأنشطة العائلية. وأشار إلى أن السياحة الداخلية تبرز في مثل هذه الظروف خياراً عملياً ومريحاً للمواطنين والمقيمين، إذ تتيح لهم الاستمتاع بأجواء العيد واكتشاف وجهات وتجارب جديدة داخل الدولة.

وأكد حميدان أن تنامي الإقبال على الرحلات الداخلية يسهم في دعم قطاع السياحة والضيافة المحلي، ويعزز مكانة الإمارات وجهة سياحية متكاملة تقدم تجارب متنوعة على مدار العام.

وأضاف: إن المنتجعات الشاطئية الفاخرة في دبي ورأس الخيمة والفجيرة تتصدر قائمة الخيارات الأكثر بحثاً قبل عطلة العيد، لا سيما الفنادق التي توفر شواطئ خاصة، وأجنحة واسعة، ومرافق مناسبة للعائلات، وتجارب طعام مميزة.

خيارات متنوعة

وقال محمد عوض الله، الرئيس التنفيذي لمجموعة تايم للفنادق: إن المجموعة تطرح باقات سياحة متنوعة تستهدف استقطاب السياحة الداخلية تتضمن تخفيضات على أسعار الغرف إلى جانب عروض على خدمات المأكولات والمشروبات، وذلك في إطار تشجيع سكان الدولة على الاستفادة من الخيارات المتنوعة التي يوفرها قطاع الضيافة.

وأضاف: إن دبي تمتلك عناصر جذب قوية تجعلها من أبرز الوجهات السياحية، بفضل تنوع منتجاتها السياحية وتطور بنيتها التحتية وتعدد الأنشطة التي توفرها للزوار. وأوضح أن القطاع السياحي في دبي يواصل إظهار قدرته على النمو والمرونة، مدعوماً ببنية تحتية عالمية المستوى وتنوع كبير في المنتجات السياحية التي تلبي احتياجات شرائح مختلفة من الزوار.

عائلات ومقيمون

ومن جهته، قال تيمور الغاز، نائب رئيس المنطقة لفنادق روتانا في دبي والإمارات الشمالية: إن مجموعة «روتانا» حرصت على إطلاق مجموعة من العروض الخاصة بمناسبة عطلة عيد الفطر، بهدف تلبية الطلب المتزايد على الإقامة الفندقية خلال هذه الفترة، واستقطاب العائلات والمقيمين الراغبين في قضاء إجازة مميزة داخل الدولة.

وأوضح الغاز أن فندق أرجان من روتانا – مدينة دبي للإعلام طرح عروضاً خاصة تتضمن خصومات تصل إلى 20% على أسعار الغرف، مشيراً إلى أن الفندق يوفر أيضاً خياراً مثالياً للعائلات الباحثة عن مزيد من الخصوصية من خلال عرض خاص على الغرف المميزة المزودة بمسابح خاصة، بما يمنح الضيوف تجربة إقامة مريحة ومتكاملة.

وأضاف: إن الفندق يوفر كذلك عروض إقامة طويلة دون التزامات تعاقدية طويلة الأجل، وتشمل باقة متكاملة تضم استخدام المرافق العامة وخدمة الواي فاي عالية السرعة وخدمة تنظيف الغرف، ما يوفر خياراً عملياً للراغبين في الإقامة لفترات أطول في دبي.

وأشار الغاز إلى أن فندق سنترو البرشاء من روتانا أطلق بدوره عروضاً خاصة خلال عطلة العيد، تشمل خصومات تصل إلى 20% على أسعار الغرف مع وجبتي طعام، إلى جانب خيارات إقامة شهرية. ولفت إلى أن هذه العروض توفر تجربة إقامة مريحة مع إجراءات حجز سهلة وإمكانية الانتقال الفوري.