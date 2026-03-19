تعاونية الاتحاد: مخزون لـ 4 أشهر وسلاسل توريد مرنة تواكب المتطلبات

أكدت تعاونية الاتحاد جاهزيتها الكاملة عبر مخزون استراتيجي وفير وسلاسل توريد مرنة، تدعم استقرار الأسواق وتوفر السلع دون انقطاع، بما يعكس قوة المنظومة التجارية في الدولة.

وقال محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، في تصريح لـ«البيان»: «إن المخزون في تعاونية الاتحاد، متوفر ويكفي لمدة تصل إلى 4 أشهر، سواء للسلع الأساسية أو غير الأساسية، إضافة إلى توفر المنتجات المرتبطة بموسم العيد والإجازة الصيفية بكميات كافية»، مشيراً إلى أن هذا يعكس كفاءة التخطيط الاستباقي واستمرارية تدفق السلع.

وأضاف أن سلاسل الإمداد تعمل بكفاءة عالية بفضل تكامل العمليات بين المخازن الرئيسية والموردين، ما يضمن انسيابية حركة السلع وتوفرها في مختلف الفروع.

وأوضح أن التوريد البري مستمر من دول مجلس التعاون إلى جانب دول مثل الأردن وتركيا ومصر، مؤكداً وجود تنسيق دائم بين الجهات الجمركية في الإمارات ودول الخليج لتسهيل دخول وخروج البضائع، بما يعزز سرعة الاستجابة لأي مستجدات.

وأشار إلى أن الإمارات لا تكتفي بالاستيراد، بل تواصل أيضاً عمليات التصدير إلى الدول المجاورة، ما يعكس مرونة سلاسل التوريد واستدامتها في الاتجاهين، ويعزز مكانة الدولة كمركز تجاري إقليمي.

وفيما يتعلق بفترة العيد، أوضح الهاشمي بدء طرح «سلال فوالة العيد» ضمن الاستعدادات الموسمية، حيث يتراوح حجم المبيعات بين 6.000 و7.000 سلة سنوياً، إلى جانب إطلاق عروض ترويجية تصل إلى 50% على مجموعة مختارة من المنتجات.