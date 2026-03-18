«أولسوب آند أولسوب»: عقارات دبي مرنة.. ولم تسجل أي عمليات بيع بدافع الخوف

قال لويس أولسوب، رئيس مجلس إدارة شركة الوساطة العقارية «أولسوب آند أولسوب» Allsopp & Allsopp، إن سوق العقارات في دبي أظهر مرونة لافتة خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً أنه لم يتم تسجيل أي عمليات بيع بدافع الخوف، مع استمرار النشاط بشكل طبيعي في مختلف القطاعات. وأوضح أن ملاك العقارات المقيمين في دبي لم يقوموا بخفض الأسعار، في ظل تحقيقهم مكاسب رأسمالية قوية خلال السنوات الأربع إلى الخمس الماضية، وعدم تعرضهم لضغوط مالية، إلى جانب إدراكهم أن البيع بأسعار منخفضة لن يتيح لهم فرصاً أفضل لإعادة الاستثمار.

وأضاف إن الظروف الحالية ساهمت في إعادة بعض البائعين إلى مستويات سعرية أكثر واقعية، بعد فترات من المبالغة في التسعير، ما أدى إلى توفير فرص أفضل للمشترين الجادين.

وبيّن أن بيانات السوق أظهرت ارتفاعاً بنسبة 75% في نشاط المعاينات (viewings) خلال الأيام الثلاثة الأخيرة مقارنة ببداية فترة التوترات، ما يعكس عودة الثقة لدى المشترين والمستأجرين.

وأكد أن سوق العقارات على الخارطة يواصل نشاطه، حيث يستمر المشترون في توقيع العقود دون انسحابات ملحوظة، لافتاً إلى أن أي تعديلات محتملة من قبل المطورين ستكون في خطط السداد وليس في الأسعار. وأشار إلى أن السوق لا يشهد توفر صفقات منخفضة السعر، في ظل استعداد صناديق استثمار ومؤسسات مالية دولية للدخول في أي فرص ذات قيمة، ما يقلص فرص المستثمرين الأفراد في اقتناص صفقات بأسعار مخفضة.

وأوضح أن المستثمرين، عند الاطلاع على واقع السوق، يميلون إلى الحفاظ على استثماراتهم، في ظل قوة الأسس الاقتصادية واستمرار الطلب، ما يعزز مكانة دبي كأحد أبرز أسواق العقارات العالمية.