1.15 تريليون درهم محفظة البنوك الإسلامية في الإمارات

حققت البنوك الإسلامية العاملة في الإمارات أداءً قياسياً بنهاية عام 2025، حيث بلغت محفظة ممتلكاتها نحو 1.15 تريليون درهم، مسجلة نمواً سنوياً يقارب 16 %، بما يعادل زيادة قدرها 250 مليار درهم مقارنة بعام 2024.

ويواصل القطاع الإبقاء على مكانة الإمارات ثاني أكبر سوق خليجي للصيرفة الإسلامية من حيث الأصول والاستثمارات والودائع ونشاط التمويل.

وجاءت أصول البنوك الإسلامية الأكثر نشاطاً بين المصارف الإماراتية، حيث نمت بنسبة 21.5 %، مقارنة بـ 16 % نمو أصول البنوك التجارية. وأضافت البنوك الإسلامية نحو 170 مليار درهم كأصول جديدة خلال العام الماضي، لترتفع محفظتها من 795 مليار درهم في نهاية 2024، إلى أكثر من 965 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2025.

على صعيد الاستثمارات المحلية، أظهرت بيانات مصرف الإمارات المركزي نموها بنسبة 11 %، بإضافة 17 مليار درهم، لتصل إلى 175 مليار درهم، مقابل 158 مليار درهم في نهاية 2024، ما يعكس ثقة المستثمرين في الأداء المستدام للبنوك الإسلامية، وقدرتها على إدارة الاستثمارات بكفاءة.

وشمل النمو أيضاً حركة الائتمان والودائع، حيث تجاوز نمو الائتمان الإسلامي 22.4 % على أساس سنوي، بإضافة 109 مليارات درهم، ليصل الرصيد التراكمي للائتمان الإسلامي إلى 598 مليار درهم.

وكان القطاع الخاص المحلي أكبر المستفيدين من التمويل الإسلامي، بنسبة 64 %، حيث حصل على تمويلات جديدة بقيمة 48 مليار درهم خلال 2025، ليزيد رصيده التراكمي من 384 مليار درهم، إلى أكثر من 432 مليار درهم.

وفي ما يخص الودائع، سجلت البنوك الإسلامية أعلى معدل نمو بين المصارف الإماراتية، حيث تجاوز 26 %، بإضافة نحو 148 مليار درهم، ليرتفع إجمالي الودائع من 569 مليار درهم نهاية 2024، إلى 717 مليار درهم بنهاية 2025.

وشكلت ودائع المقيمين 98 % من إجمالي الودائع، مع ارتفاع رصيدها التراكمي بنسبة 25.5 %، من 560 مليار درهم إلى 702 مليار درهم.