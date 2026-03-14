«سيتي بنك» يؤكد استمرار عملياته في الإمارات والبحرين

أكد سيتي بنك أن أنشطته في المنطقة مستمرة بشكل طبيعي، وأنه يواصل تقديم خدماته لعملائه في دولة الإمارات والبحرين دون أي انقطاع، نافياً بذلك مزاعم يتم تداولها بشأن عملياته في الشرق الأوسط. كما نفى البنك التقارير التي تحدثت عن تعرض أي من مكاتبه أو فروعه في الإمارات أو البحرين لأضرار أو هجمات، مؤكداً أن هذه المزاعم غير صحيحة.

وشدد سيتي بنك على أن المجموعة لا تخطط لمغادرة الشرق الأوسط، لافتاً إلى أنها تحتفظ بوجود مستمر في المنطقة منذ أكثر من ستة عقود، وأن المنطقة تمثل جزءاً مهماً من شبكته العالمية، معرباً عن ثقته في متانة اقتصادات المنطقة وفي قدرة قيادة دولة الإمارات على التعامل مع التطورات الراهنة.