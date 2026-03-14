9 آلاف أمريكي يختارون الإمارات رغم عروض الإجلاء

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن نحو 9 آلاف مواطن أمريكي مقيم في الإمارات اختاروا البقاء في البلاد رغم عروض الحكومة الأمريكية بتنظيم رحلات إجلاء مستأجرة.

وفي بيان صادر عن ديلان جونسون، مساعد وزير الخارجية للشؤون العامة العالمية، أوضحت الوزارة أنها تواصلت مع آلاف الأمريكيين في الإمارات لعرض مقاعد عليهم في رحلات الإجلاء التي نظمتها الحكومة، إلا أن العديد من الرحلات غادرت بمقاعد شاغرة لقلة الطلب.

وأشار المسؤول إلى أن توفر السفر الجوي التجاري في المنطقة قد تحسن تدريجياً، ما دفع وزارة الخارجية إلى تقليص عمليات رحلات الإجلاء المستأجرة وخدمات النقل البري التي أطلقتها عقب اندلاع الأزمة الإقليمية.

وقالت وزارة الخارجية: إن انخفاض الطلب على خدمات الإجلاء، إلى جانب نجاح عمليات سابقة، يعني أن هذا سيكون التحديث اليومي الأخير بشأن جهود الإجلاء، مع العلم أنه سيتم إصدار تحديثات إضافية عند الضرورة.