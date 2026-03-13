الهيئة العامة للطيران المدني: عودة تدريجية لحركة الطيران في الإمارات

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني أن قطاع الطيران في دولة الإمارات يتمتع بجاهزية عالية وكفاءة تشغيلية، حيث خدمت مطارات الدولة نحو 1.4 مليون مسافر منذ بداية شهر مارس، فيما سجلت أجواء الدولة 7,839 حركة جوية خلال الفترة نفسها، كما بلغت نسبة استعادة الناقلات الوطنية لمستويات التشغيل السابقة 44.6%، في مؤشر يعكس استمرارية العمليات وكفاءة منظومة الطيران المدني في الدولة.

وأشارت إلى أن مطارات الدولة والناقلات الوطنية تشهد عودة تصاعدية ومدروسة للعمليات التشغيلية، مدفوعةً بجاهزية عالية وكفاءة استثنائية في إدارة الحركة الجوية.

وتعكس هذه العودة المرنة قدرة قطاع الطيران الإماراتي على مواصلة النمو وضمان استمرارية السفر بموثوقية تامة.

ومع وضع سلامة المسافرين والكوادر الجوية كأولوية مطلقة، يتم تشغيل الرحلات وفق أعلى المعايير العالمية لضمان رحلة آمنة وسلسة للجميع.

وأكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني أن "سلامة الإنسان أولاً.. وقطاع الطيران أدار المرحلة بمسؤولية مع الحفاظ على سلامة المسافرين واستمرارية العمليات".

إلى ذلك أكد سعادة سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني أن قطاع الطيران يواصل العمل بكفاءة عالية في إطار خطة تشغيلية منظمة تراعي المعطيات التشغيلية ومتطلبات السلامة والأمن.