«نخيل» و«دبي للعقارات» و«مراس»: استمرار العمل كالمعتاد في كافة المشاريع وخدمات العملاء

أعلنت كل من شركة نخيل وشركة دبي للعقارات وشركة مراس، وهي شركات تابعة لشركة دبي القابضة للعقارات ذراع التطوير العقاري لـ«دبي القابضة» أن مراكز المبيعات وخدمات العملاء وأعمال الإنشاءات في المشاريع التابعة لكل شركة تواصل العمل كالمعتاد في ظل التطورات الإقليمية الراهنة.

وفي رسائل بنص موحد نشرتها كل من الشركات الثلاث عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تم التأكيد من قبل شركة أن سلامة ورفاه الموظفين والعملاء والمجتمعات التي تعمل ضمنها تبقى على رأس أولوياتها، مشيرة إلى أنها تتابع التطورات عن كثب وبما يتماشى مع التوجيهات الرسمية.

وأضافت الرسالة أن فرق العمل تواصل التركيز على تطوير وتسليم المجتمعات والوجهات التي يتطلع إليها العملاء، مع ضمان استمرار تقديم الخدمات والدعم دون انقطاع، كما دعت كل شركة عملاءها إلى الاستفادة من التطبيق الذكي والبوابة الإلكترونية الخاصة بكل شركة لتقديم طلبات الخدمات وإجراء المدفوعات الآمنة والحصول على الدعم المخصص، مؤكدة إمكانية التواصل مع فريق خدمة العملاء عبر قنوات التواصل المتاحة لكل شركة.